Le emissioni medie di CO2 delle auto immatricolate a ottobre in Italia sono state di 115,8 g/km, ben 6 grammi in meno rispetto alla media del 2021. Il trend evidente è la drastica riduzione delle emissioni delle auto vendute, favorita dagli incentivi statali che, come è noto, privilegiano le auto a basse emissioni. Dacia è la marca più virtuosa, con una media addirittura di 80,6 g/km a ottobre: è stata favorita dall'importante volume di immatricolazioni del modello Spring, la prima elettrica del marchio. La media annua di Dacia però infatti è nettamente più alta: 115,8 g/km. Seconda posizione per Peugeot: 106,2 g/km rispetto ai 114,2 g/km dell'intero 2021, un chiaro indicatore del successo commerciale della gamma elettrica e ibrida, in particolare delle versioni plug-in. Agli ultimi posti della graduatoria sono le marche che costruiscono vetture alto di gamma e sportive. Il caso della Porsche è illuminante: nonostante la gamma delle elettriche e ibride sia ormai evidente a livello di listini (e in Germania la Taycan abbia addirittura superato le vendite della 911), le consegne di ottobre in Italia si sono concentrate su modelli con emissioni maggiori, alzando la media del mese a 191,9 g/km, rispetto alla media annua che è di 185,6 g/km