Catawiki negli ultimi 12 mesi ha superato i 3 milioni di oggetti venduti a livello globale con una crescita del 40% di utenti che hanno fatto un’offerta per la prima volta

C'è chi frequenta la piattaforma per cercare nuove forme di investimento ma ci sono anche i collezionisti mossi dalla passione di trovare un oggetto unico, dai cimeli della cultura pop, alle sneaker fino alle borse firmate. Il 2023 è l'anno record delle aste online, un mercato che sta diventando una modalità sempre più diffusa di acquistare e vendere oggetti speciali, con numeri in crescita sia in termini di valore che di volumi. A confermare questa tendenza è Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, che ha pubblicato un report con i risultati globali e locali del 2023 che si è chiuso all'insegna dei record, a partire dal numero di compravendite: sono stati oltre 3 milioni gli oggetti venduti sul portale a livello globale, con una crescita di circa il 20% rispetto al 2022 e un vero e proprio boom di oltre il 40% di nuovi utenti che hanno partecipato a un'asta online facendo per la prima volta un'offerta.

Numeri record che fanno la felicità sia dei venditori e compratori alla ricerca di nuove fonti di reddito. Quello italiano si conferma il primo mercato in termini di spesa tra i Paesi chiave in cui è presente Catawiki. È aumentata la percentuale dei neofiti quelli, cioè, che hanno piazzato per la prima volta un'offerta in una delle aste, cresciuti del 22%, e che si sono focalizzati maggiormente su oggetti quali Manga e anime, Lego e Pokémon.

Le categorie più gettonate dai nuovi offerenti sono state diverse: dallo scintillante mondo dei lingotti d'oro, agli accessori fashion; ma sono gli orologi a essere diventati la prima categoria in Italia in termini di vendite, con un aumento del +33% rispetto all'anno precedente, mentre gli oggetti decorativi hanno primeggiato in termini di volumi (+14%) rispetto al 2022.



Tra gli oggetti più costosi portati a casa dagli italiani figurano: una Jaguar XK 150 Ots 3.8 SE del 1958 (112.000 euro), un baule di Louis Vuitton (35.658 euro) e un tavolino da caffè di Ado Chale (18.500 euro) e la borsa più costosa mai comprata in Italia: la Hermès - Kelly 32 Handbag (18.000 euro).



Cimeli dello sport e della tv

A livello globale, le vendite di cimeli cinematografici e televisivi sono cresciute globalmente del 70% nel 2023, a dimostrazione dell'impatto dell'industria dell'intrattenimento sulle preferenze dei consumatori. Dopo l'uscita di Barbie, il film di maggior incasso dell'anno, Catawiki ha registrato un aumento di oltre il 20% del valore medio delle bambole Barbie e un aumento del 40% della categoria giocattoli entro la fine dell'anno.

Anche lo sport si è classificato come una delle categorie in maggiore crescita, dimostrando come i cimeli sportivi, con un salto in avanti del 30%, stiano sempre più acquisendo lo status di oggetti da collezione. Lo scorso anno sono stati venduti su Catawiki alcuni dei pezzi storici di sport: dalla tuta e le scarpe del debutto stagionale del tre volte campione del mondo di F1 Max Verstappen, che sono state aggiudicate rispettivamente a 35.000 e 8.500 euro, alla bici Pinarello del valore di quasi 40.000 euro con cui il campione Miguel Indurain vinse il Tour de France del 1994; dalla bicicletta Lapierre Obvious del valore di oltre 12.000 euro con cui il ciclista Thibaut Pinot diede l'addio al ciclismo, messa all'asta su Catawiki grazie alla partnership di successo con la squadra corse Groupama-FDJ, fino alle maglie autografate di Pelé e Maradona, battute per circa 10.000 euro.



Arte e design d’interni vanno forte

L'arte moderna e contemporanea e gli oggetti decorativi sono stati tra le prime tre categorie in termini di volume a livello globale. Altri pezzi d'arte e di design notevoli venduti l'anno scorso sono un divano Camaleonda di Mario Bellini e una poltrona lounge e un pouf Eames, entrambi venduti per 10.000 euro, una scultura Lalanne venduta per oltre 18.000 euro e opere d'arte di artisti come Volker Rossenbach e Giorgio De Chirico.

Supercar da record

Nel 2023, un numero record di quattro oggetti - tutte supercar - sono stati venduti al di sopra dei 300.000 euro, segnando nuovi record nella storia di Catawiki. In cima alla lista c'è l'oggetto più costoso mai venduto sul mercato, una Ferrari 812 GTS che ha raggiunto la cifra stratosferica di 415.000 euro, che stabilisce un nuovo record. Seguono una Ferrari SF90 Stradale venduta per 400.000 euro, una Lamborghini Aventador LP740-4 S venduta per 300.009 euro e un'auto da corsa di F1, la STR7 guidata nel 2012 da Daniel Ricciardo e Jean-Éric Vergne, venduta per 315.000 euro che è stato anche l'oggetto più apprezzato di sempre su Catawiki, con oltre 4.000 "mi piace".