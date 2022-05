I bagnini sono tra le figure più richieste - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Secondo i risultati dell'indagine sulle prospettive occupazionali svolta da ManpowerGroup, i datori di lavoro italiani prevedono assunzioni in crescita da luglio a settembre 2022, registrando una previsione netta di occupazione del +23%. Sono più ottimisti rispetto al trimestre precedente, quando la previsione era inferiore di sei punti percentuali. Inoltre, le prospettive sono di gran lunga migliori rispetto all'anno scorso: +13 punti percentuali rispetto al terzo quadrimestre 2021. Le prospettive sono quindi molto positive: il 34% dei datori di lavoro prevede un aumento della forza lavoro, contro il 12% che afferma che ci sarà una diminuzione delle assunzioni e il 50% che non prevede cambiamenti. A livello globale, ManpowerGroup ha intervistato più di 40mila datori di lavoro in circa 40 Paesi e territori per misurare le previsioni di assunzione dei datori di lavoro per il terzo trimestre del 2022. I risultati dell'indagine per il periodo luglio-settembre 2022 riflettono un forte ottimismo, con una previsione media del +33%. Nel prossimo trimestre sono previsti aumenti di forza lavoro in tutte e quattro le macroregioni italiane. I datori di lavoro del Nord Est (+39%) prevedono il ritmo di assunzione più sostenuto. Altrove, le prospettive di assunzione sono ancora buone con prospettive del +25% per il Nord Ovest. Anche i dati di Sud e le Isole sono inaspettatamente positivi con una previsione del +19%, 13 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente. In fondo alla classifica l’Italia centrale (+17%), con l'unica prospettiva inferiore al secondo trimestre (-2%). Tuttavia, tutte le regioni italiane si aspettano un clima più favorevole per l’occupazione rispetto al terzo trimestre del 2021: Nord Est (+27%), Nord Ovest (+18%), Sud/Isole (+16%) e Centro Italia (+5%). Il mercato del lavoro più favorevole è previsto nel settore It, Tech, Telecomunicazioni e Media, dove le prospettive occupazionali nette sono pari a +39%. Altrove, si prevede una vivace attività di assunzione per le Costruzioni, il Manifatturiero e il Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ciascuno con un +26%. Leggermente più basse le previsioni per il settore bancario, finanziario, assicurativo e immobiliare e quello della Produzione primaria: +23%. Il settore dell'istruzione, della sanità, dell'assistenza sociale e della pubblica amministrazione prevede un ritmo di assunzioni vivace, con una previsione del +16%, e quello della ristorazione e dell’ospitalità del +11%. Le aspettative sul personale sono aumentate rispetto al terzo trimestre 2021, con crescite significative nel settore manifatturiero (+18%), nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (+17%) e nella produzione primaria (+16%). L’indagine ha anche rilevato la difficoltà per le aziende italiane nel trovare i talenti con le competenze giuste per le loro esigenze. Il 72% delle imprese segnala di avere molta (9%) o qualche difficoltà (63%) nel reperire talenti, e solo una su quattro (26%) non rileva nessuna difficoltà. I valori non si discostano guardando i dati regionali. Per quanto riguarda la dimensione delle organizzazioni, sono quelle grandi a registrare le maggiori difficoltà (76%), mentre al contrario tra le micro il 36% non segnala alcun problema. Tra i settori più in difficoltà nel trovare professionalità adeguate si evidenziano l’edilizia, con il 21% delle posizioni ricercate molto difficile da ricoprire, la manifattura e la produzione primaria (entrambe con il 13%). Tra le competenze, quelle più difficili da trovare secondo i datori italiani sono It e Data (27%), mentre un’azienda su cinque (20%) segnala problemi anche nella ricerca di skill amministrative, logistiche, gestione risorse umane, vendite e marketing. Percentuali poco inferiori per Manifattura/Produzione e Front Office/Customer Care. In particolare, sono le aziende del Nord Est e del Nord Ovest a registrare il più alto livello di carenza di competenze It (31%), mentre al Sud e nelle Isole le capacità più problematiche da reperire sono Hr, vendite e marketing. Inoltre, sono le imprese grandi (35%) e medie (32%) a segnalare più difficoltà nel trovare professionisti digitali, mentre il problema è molto meno sentito per le piccole (19%) e micro (12%) imprese. È stato indagato anche quale sia la soft skill più difficile da trovare secondo i datori di lavoro. Il 28% indica resilienza, tolleranza allo stress e adattabilità; il 25% responsabilità, affidabilità, disciplina, ragionamento e problem solving; il 24% collaborazione e lavoro di squadra; il 22% creatività e originalità, il 21% pensiero critico e analisi. Queste sono le soft skill la cui scarsità è rilevata da almeno un’azienda su cinque. La soft skill più ricercata cambia in base alla dimensione dell’impresa: per esempio la scarsità di pensiero critico e analisi è segnalata dal 26% delle imprese medio-grandi e da solo il 12% di quelle micro-piccole.

Migliaia di posti nel periodo estivo

A poche settimane dall’inizio dell’estate, Openjobmetis apre più di 1.100 posizioni lavorative per diversi settori produttivi in tutta Italia. L’avvicinarsi della stagione estiva offre diverse possibilità di impiego nel settore del turismo e, più nello specifico, nel mondo dell’alberghiero e della ristorazione, ma anche contesti di interesse artistico e culturale di cui è ricca l’Italia. È questo il settore più dinamico in termini di opportunità per personale di sala, camerieri per il servizio in camera, addetti alle pulizie, pizzaioli e operatori generici di cucina per un totale di circa 500 posizioni aperte distribuite in tutta la Penisola. Un dato che si riflette anche nelle stime realizzate da Unioncamere e Anpal (Bollettino Excelsior), secondo le quali il settore dei servizi di alloggio, ristorazione e dei servizi turistici incide maggiormente sulle assunzioni programmate nell’intero settore dei servizi (+30,2% rispetto ad aprile e +31,5% rispetto a maggio 2021) con 105mila inserimenti lavorativi su 345mila. Anche l’addetto alle vendite è una figura professionale richiesta in maniera omogenea sul territorio nazionale. Il settore della Gdo e del Retail mostra particolare fermento nelle zone più turistiche per far fronte alla prevedibile affluenza già dalle prossime settimane. Calabria, Puglia ed Emilia Romagna sono le regioni dove c’è maggior richiesta di personale nei reparti di gastronomia e macelleria. Al Nord, invece, l’impiego stagionale in supermercati e centri commerciali è motivato soprattutto dal turnover tipico del periodo. Fuori da questo settore la domanda è più forte per il settore della logistica e dell’industria: in Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria le figure maggiormente richieste sono quelle dell’operaio di produzione, macchinista, magazziniere, carrellista, mulettista e addetto al picking. Nelle località di mare, ulteriori interessanti opportunità riguardano la posizione di bagnino, il personale generico per pulizie di spiagge e campeggio e per presidio stabilimenti. Più localizzate su un territorio specifico le richieste per personale di vigilanza e sorveglianza non armata e personale addetto alle pulizie (polo fieristico Fieramilano Rho) e di figure specializzate per il settore agricolo. In Puglia ed Emilia Romagna si cercano addetti alla raccolta e alla cernita della frutta e braccianti agricoli. In Trentino Alto Adige sono già aperte le posizioni per gli operai addetti alla potatura delle vigne e alla vendemmia mentre nella zona di Imola si cerca personale per la raccolta delle ciliegie. Per maggiori informazioni: www.openjobmetis.it.

Capgemini intende continuare il suo processo di crescita in Italia nel 2022 per supportare la strategia del Gruppo volta a favorire il percorso di trasformazione digitale del Paese, prerequisito fondamentale per conseguire gli obiettivi di crescita economica. Si prevede che entro la fine del 2022 circa 3.300 nuove risorse entreranno nel team di consulenti gestionali e It, ingegneri ed esperti digitali presente in Italia. Le posizioni disponibili includono una serie di competenze nell’ambito della digitalizzazione dei processi aziendali e produttivi, del cloud, dei dati, della Customer Relationship Management e dell’ingegneria. I neoassunti saranno costituiti da circa 1.000 neo-laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, ingegneria, matematica ed economia; 1.200 professionisti con esperienza in aree di competenza tecnologica; e 1.100 risorse con expertise in ambito ingegneristico, R&S e nell’industria intelligente.

MagicLand ricerca figure professionali per la stagione 2022. Tante le posizioni aperte e diversi gli ambiti: dalla ristorazione, dove si ricercano cuochi e pizzaioli, agli addetti retail, all’accoglienza e alle attrazioni; dai truccatori agli elettricisti, ai ballerini, agli animatori, agli assistenti bagnanti e alle figure commerciali. Le selezioni sono aperte e gli annunci sono rivolti a candidati di entrambi i sessi. I requisiti di base per tutte le figure ricercate sono: la residenza o il domicilio in zone limitrofe al Parco (Valmontone-Roma), un’ottima predisposizione a lavorare con il pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare durante i weekend e nei giorni festivi. Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale del Parco alla pagina “Lavora con noi” https://magicland.it/it/lavora-con-noi, dove sono elencate le offerte di lavoro attive.

Acquaworld ha dato il via alle selezioni per il personale che accompagnerà gli ospiti del Parco nella stagione estiva. Sono diverse le figure professionali ricercate: dall’assistente bagnanti che si occuperà della gestione e del servizio alla clientela, del presidio delle vasche e della gestione di corsi, agli addetti alla ristorazione, agli addetti all'accoglienza-receptionist fino ai manutentori. Le assunzioni richiedono per tutte le figure professionali alcuni requisiti di base: la residenza o il domicilio in zone limitrofe al Parco (Concorezzo-Monza Brianza), un’ottima predisposizione a lavorare con il pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare durante il periodo estivo. Le selezioni sono aperte e gli annunci sono rivolti a candidati di entrambi i sessi. Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale del Parco alla pagina “Lavora con noi” https://acquaworld.it/it/lavora-con-noi dove sono elencate le offerte di lavoro attive.

La milanese BTO Research (hub di eccellenza italiano che si occupa di accompagnare le multinazionali nella trasformazione digitale) apre le porte a oltre 200 giovani professionisti. Dopo aver chiuso il 2021 con un fatturato pari a 20 milioni di euro (tasso di crescita +16,5% rispetto all’anno precedente) e aver già assunto 90 professionisti da inizio anno (età media 29 anni), continua la sua ricerca per trovare nuovi giovani talenti da inserire in azienda (Business Analyst, Project Manager, Pmo e molte altre figure nel campo dell’innovazione). Per maggiori approfondimenti sulle posizioni aperte: https://bit.ly/BTO_JobPosition.

Humangest, Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest ha inaugurato un innovativo hub di ricerca e selezione nella sua sede amministrativa di Pescara, dal quale i recruiter specialist lavoreranno per supportare l’attività di ricerca e selezione del personale delle 52 filiali presenti su tutto il territorio italiano. Sono dieci i profili dei selezionatori ricercati per la nuova sede, che sarà un punto di riferimento per tutto il network di Humangest. Basati negli uffici di via Vomano nel capoluogo abruzzese, infatti, i candidati scelti lavoreranno per supportare le aziende clienti in tutta Italia, svolgendo le proprie attività sia da remoto che in trasferta. Humangest, inoltre, attualmente ha attive oltre 150 ricerche sul territorio abruzzese e di Pescara divise tra:

107 ricerche per figure con inserimento in somministrazione

ricerche per figure con inserimento in somministrazione 46 ricerche per profili permanent con inserimento diretto in azienda

I settori più attivi sono principalmente quelli della produzione, facility, logistica e Gdo. Le figure più ricercate sono operai generici e specializzati, carrellisti e magazzinieri, operai edili specializzati, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e contabili, addetti call center inbound e outbound. Per il dettaglio di tutte le posizioni attualmente aperte sul territorio e per inviare la propria candidatura: www.humangest.it.

Adecco seleziona 20 giovani neolaureati per Bnl Gruppo Bnp Paribas, da inserire nel Client Service Center dell’azienda, nelle regioni Lazio, Emilia-Romagna e Toscana. Le figure prescelte svilupperanno attività di front-end commerciale, operazioni informative sulla gamma di prodotti e servizi del portafoglio cliente e offriranno accoglienza e assistenza qualificate. Il ruolo consentirà di aumentare la fidelizzazione del cliente attraverso azioni di cross-selling, tramite la vendita diretta di prodotti e servizi personalizzati a seconda delle necessità del cliente. L’inserimento lavorativo avverrà con contratto a tempo determinato, abbinato a un programma di formazione e affiancamento mirato per garantire l’avviamento all’attività professionale, nonché corsi comportamentali su phone skills e tecniche di vendita. Ai candidati che ambiscono a diventare consulenti nel Client Service Center è richiesta disponibilità alla mobilità nel territorio di riferimento, oltre ad abilità nella relazione con i clienti, forte orientamento alla vendita e capacità di gestire le situazioni critiche. Le candidature sono disponibili ai seguenti link:

Scandit ha rafforzato la propria posizione nei mercati principali - retail, trasporto e logistica, sanità e produzione - e oggi gode della fiducia di tre delle prime cinque società globali di spedizioni e di otto delle prime dieci catene di generi alimentari statunitensi. La piattaforma Scandit Smart Data Capture consente ai dispositivi mobili, come smartphone, droni, occhiali digitali e robot di raccogliere dati da codici a barre, testo, Id e oggetti per automatizzare. Inoltre ha completato un round di finanziamento di Serie D da 150 milioni di dollari a seguito di una valutazione dell’azienda superiore a un miliardo di dollari ed è alla ricerca di personale. Scandit scansiona accuratamente i dati fino a tre volte più velocemente degli scanner dedicati in condizioni difficili in termini di illuminazione o angolazione, su etichette danneggiate, su più codici, con qualsiasi dispositivo mobile. Scandit offre un’innovazione che consente risparmi significativi sui costi, aumenta la fidelizzazione dei dipendenti e dei clienti. Collabora con i clienti in ogni fase con prove, progettazione di soluzioni, integrazione e supporto al successo.

Ripartono le candidature per l’Internship Programme, il progetto promosso dallo studio legale internazionale DLA Piper per giovani talenti, aperto ai laureandi e ai neolaureati in Giurisprudenza ed Economia, per le sedi di Roma e di Milano. Dopo il successo del primo semestre con oltre 200 candidature e 30 tirocinanti tra Milano e Roma nei practice group Corporate, Finance Projects & Restructuring, Litigation & Regulatory, Real Estate, Tax, Intellectual Property & Technology ed Employment, torna l’esperienza formativa firmata DLA Piper che vuole mostrare in concreto cosa significa lavorare all'interno di uno studio legale internazionale. È possibile candidarsi per il tirocinio retribuito - che consente di collaborare a stretto contatto con i professionisti dello studio in un contesto di eccellenza e, inoltre, di svolgere la pratica per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di avvocato e di dottore commercialista - per le tre sessioni di settembre 2022, febbraio 2023 e settembre 2023. Nei sei mesi di internship i laureandi e neolaureati avranno l’opportunità di apprendere nuove competenze, di assumere le responsabilità di una concreta pratica lavorativa, di collaborare con professionisti di diversa seniority e su questioni interdisciplinari. Con la possibilità inoltre di impegnarsi in attività pro bono promosse dallo studio e di acquisire capacità in termini di leadership, lavoro in team e comunicazione. L’Internship sarà accompagnato da un piano di approfondimento della DLA Piper Academy che offrirà corsi strutturati per sviluppare le competenze tecniche e relazionali, supportati da un sistema di buddy-mentor, che consentirà di orientarsi e integrarsi nel network globale dello studio. Al termine del tirocinio, è prevista la possibilità di continuare l’iter professionale in DLA Piper come trainee. È possibile candidarsi per l’Internship Programme fino alle ore 18 di mercoledì 30 novembre 2022. È necessario compilare l’apposito modulo al seguente link: https://careers.dlapiper.com/jobs/2100011r-internship-programme-2022-2023/ caricando il proprio cv e un estratto dei voti degli esami universitari sostenuti.