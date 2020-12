COMMENTA E CONDIVIDI











Il lockdown di Natale non spaventa l'imprenditoria dell'auto di lusso italiana. Paolo Mancini, Giorgio Pirolo e suo fratello Carlo, soci della Fv Frangivento Automobili, hanno compiuto una missione lampo negli Emirati Arabi Uniti per presentare la Asfanè all'Emirates Palace di Abu Dhabi, ma soprattutto per avviare una più ampia collaborazione con investitori locali finalizzata allo sviluppo del marchio e alla commercializzazione della hypercar nella regione. La missione è stata voluta dagli investitori emiratini che hanno mandato un cargo della Emirates per portare la hypercar nella penisola in tempo per il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, dove la Asfanè è stata esposta davanti ai paddock. Ora si appresta a debuttare al Dubai Mall per le festività natalizie.

Nato da un'idea degli imprenditori italiani delle auto di lusso Paolo Mancini, Giorgio Pirolo e Carlo Pirolo, Frangivento è il marchio di hypercar che combina caratteristiche ad alte prestazioni ed eco-compatibili. "Fv Frangivento Asfanè è un tributo al made in Italy di tre giovani e affermati imprenditori, un'auto sportiva di lusso italiana da sogno. Il nostro obiettivo è rendere Frangivento un nome noto per design e prestazioni superiori", ha detto Abdallah Raweh, ambasciatore del marchio negli Emirati Arabi Uniti. "Il progetto che ho sviluppato per il Medio Oriente è da haute couture dell'automobile e i due showroom che saranno realizzati a breve ad Abu Dhabi e Dubai sono un momento importante nello sviluppo del nostro marchio", spiega Giorgio Pirolo che ha collaborato con marchi prestigiosi come Ferrari, McLaren, Lamborghini e Fiat. Paolo Mancini e la sua famiglia sono specializzati in ingegneria, sviluppo e produzione di automobili da cinquant'anni e due generazioni e hanno lavorato con i principali marchi di auto di lusso, tra cui Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Ruf, Zagato e Abarth.