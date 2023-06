Le DS4 e DS7 in allestimento Esprit De Voyage - .

DS Automobiles mette in archivio un altro mese con volumi importanti. A maggio, infatti, ha raggiunto la migliore quota di sempre: 0,7%, con un incremento del 58% rispetto al 2022. Soddisfacente anche la raccolta ordini, con DS 7 e DS 4, che restano le best seller del brand. Certo, si tratta del più giovane brand premium (è nato nel 2014), con numeri assolutamente “di nicchia”, ma si sa che l’appetito vien mangiando. Ed ora, “sul piatto”, DS Automobiles ha messo la nuova Collection Esprit De Voyage, ispirata al mondo della moda e disponibile su DS 4 (da 43.000 euro), DS 7 (da 49.750 euro) e DS 9 (da 76.250 euro).

Si tratta di un progetto nato per enfatizzare tutte le aree di espressione del brand, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all’esclusivo savoir-faire tipico della scuola francese. Senza trascurare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre i veicoli DS offrono al proprio pubblico. “Ds è il secondo brand come crescita – ha dichiarato Alessandra Mariani, responsabile marketing DS Italia –. I volumi di vendita dei primi cinque mesi, rispetto allo stesso periodo del 2022, sono cresciuti del 32%, così come la notorietà del brand (+2 punti rispetto al 2021) e la customer experience retail con il 95% dei clienti soddisfatti”.

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE. Si contraddistingue da dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra, tra cui i caratteristici cerchi Cannes da 19”, diamantati con laccatura opaca, che presentano un nuovo colore grigio antracite opaco. Inoltre, il modello è equipaggiato con DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, infotainment DS IRIS SYSTEM, DS SMART TOUCH, DS DRIVE ASSIST 2.0 livello 2 guida autonoma e i fari DS MATRIX LED VISION e aggiunge il pacchetto sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e ventilati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati.

DS 7 ESPRIT DE VOYAGE. Si riconosce per gli esclusivi interni in pelle chiara e brillante: gli interni dei sedili e dei rivestimenti in pelle Nappa si presentano con un colore Grigio Perla specifico per questa collezione. Inoltre, i sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e ventilati, mentre i sedili posteriori vantano uno schienale regolabile. La dotazione di serie è migliorata, con sistema infotainment DS IRIS SYSTEM, proiettori DS PIXEL LED VISION 3.0, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free. Infine, gli esclusivi cerchi OYAMA da 19” presentano speciali inserti Glossy Black.

DS 9 ESPRIT DE VOYAGE. Si caratterizza per colori chiari e brillanti negli interni con sedili interamente in pelle Nappa grigio perla. La consolle centrale, il cruscotto e il rivestimento del pannello porta sono tutti in pelle Nappa grigio perla. Il rivestimento dell’abitacolo è completamente rivestito in Alcantara Grigio Perla ed i materiali di alta qualità ne accompagnano altre caratteristiche, tra cui un volante in pelle fiore Nero Basalto, un cruscotto Nero Basalto in pelle Nappa e un ripiano posteriore in Alcantara® Nera. Esternamente, la versione E-TENSE 250 è riconoscibile grazie ai nuovi cerchi CHAMBORD da 19" con finiture Anthra Grey opaco, mentre il modello E-TENSE 4x4 360 mantiene i cerchi da 20" MUNICH, equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. DS 9 MY23 è inoltre dotata del nuovo sistema multimediale DS IRIS SYSTEM, che presenta un'interfaccia completamente rivista che può essere configurata e personalizzata, ed è reattiva, fluida e supportata dal riconoscimento vocale IRIS.

Prezzi. DS 4 ESPRIT DE VOYAGE è disponibile in Italia a partire da 43.000 euro. Tre le motorizzazioni in gamma: la versione ibrida plug-in E-TENSE 225 (54.000 €), quella con motore benzina PureTech 130 (43.000 €) o con motore diesel BlueHDi 130 (44.450 €). Tre possibilità anche per DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, che in Italia parte da 49.750 €: la versione ibrida plug-in E-TENSE 225 (prezzo di listino 58.600 €) oppure E-TENSE 300 4x4 (63.800 €) o, in alternativa, la versione equipaggiata con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico (49.750 €). DS 9 ESPRIT DE VOYAGE è disponibile in Italia a partire da 76.250 euro.