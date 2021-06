COMMENTA E CONDIVIDI













Amazon creerà 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine dell'anno, portando la forza lavoro complessiva dell'azienda "a oltre 12.500 dipendenti, dai 9.500 di fine 2020, in più di 50 sedi in tutta Italia". Lo annuncia il colosso dell'e-commerce spiegando che quest'anno aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (BG), un centro di smistamento a Spilamberto (MO), oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte,Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. "La crescita del digitale è una opportunità di ripartenza per il Paese", afferma Mariangela Marseglia, CountryManager di Amazon.it e Amazon.es. L'azienda è alla ricerca di personale per molte posizioni: dal prelievo, imballaggio e spedizione delle merci, al marketing, dal finance e alla ricerca sulle tecnologie del futuro". "Negli ultimi dieci anni, Amazon è diventata uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia", dice, Stefano Perego, VP EU Customer Fulfillment Amazon.



La multinazionale dell'e-commerce si dice favorevole all'introduzione di una "global tax" . "Sono molto contenta degli sviluppi che ci sono stati nell'ultimo G7 dei ministri finanziari, perchè in realtà quello che loro hanno deciso, cioè un approccio uniforme alla tassazione delle aziende multinazionali, è quello che noi abbiamo cercato di portare avanti da molto tempo" sottolinea Marseglia.