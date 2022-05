COMMENTA E CONDIVIDI













In anticipo di qualche giorno rispetto all’arrivo ufficiale nelle concessionarie, i primi tre esemplari di Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale sono stati consegnati oggi ad altrettanti clienti, esperti e fortemente legati al marchio, che saranno protagonisti di un innovativo programma. Saranno loro, infatti, a esprimere le prime reali sensazioni di guida e sulla qualità percepita, fornendo un giudizio importante sul modello. A loro disposizione un call center dedicato, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. È l’ennesima dimostrazione di come il parere del cliente e la qualità del prodotto siano strategici per un brand premium come Alfa Romeo.

L’evento è stato ospitato nella “culla” di Tonale: il rinnovato stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco (Napoli), una delle realtà produttive più avanzate nel mondo automotive, dove è stata realizzata una linea di montaggio dedicata con tecnologie d’avanguardia e livelli di automazione senza precedenti. Tutto ciò contribuisce all’altissima qualità raggiunta con il nuovo modello.

Alla cerimonia erano presenti Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing and Communication Alfa Romeo, e Raffaele Russo Country Manager di Alfa Romeo in Italia. “La qualità - ha detto Calcara - per noi è un’ossessione, che ci ha guidato durante tutto il progetto Tonale. Parliamo innanzitutto di qualità del prodotto, ma non solo: la qualità è qualcosa che abbraccia il cliente dall’inizio del suo processo di acquisto fino all’ultimo giorno di possesso. Siamo convinti della qualità raggiunta su Tonale, ottenuta grazie all’impegno quotidiano del team, dei fornitori e del plant di Pomigliano D’Arco. Per questo, abbiamo desiderato coinvolgere i nostri primi clienti in questo programma dedicato, tramite il quale saremo lieti di ricevere feedback sulla vettura nel suo utilizzo reale, nell’ottica di un rapporto trasparente e di contatto continuo”.

L’esclusiva Tonale Edizione Speciale è proposta a questi primi clienti in configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

L’equipaggiamento di serie è estremamente ricco ed è in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia Alfa Romeo, oltre ad essere la prima vettura al mondo a fregiarsi della tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), una novità assoluta nel settore automotive introdotta proprio dal modello Tonale. All’esterno, si contraddistingue per i cerchi in lega da 20’’, le pinze freno rosse by Brembo, i fari Full Led adattivi Matrix e i cristalli posteriori oscurati. Inoltre, all’interno, la tecnologia e la connettività sono ai massimi livelli, come dimostrano Radio Navi touch da 10,25’’ con controllo vocale, Car Play / Android auto e ricarica Wireless dello smartphone.

Completano la dotazione dell’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale 130 cv Hybrid le palette cambio in alluminio, il sistema Keyless entry, il portellone automatico, il volante sportivo in pelle, l’Adaptive Cruise Control e il Traffic Sign Recognition.