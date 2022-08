Le aziende continuano ad avere difficoltà di reperimento - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono 285mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di agosto e circa 1,3 milioni per l’intero trimestre agosto-ottobre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese sono in crescita con +27mila assunzioni programmate nel mese (+10,8%) e +70mila nel trimestre (+5,7%). Il confronto con il mese precedente registra una flessione della domanda di lavoro dovuta alla naturale stagionalità (-221mila entrate). Le previsioni delle imprese appaiono, in ogni caso, condizionate anche dalle crescenti incertezze per il perdurare della guerra in Ucraina, per l’aumento dell’inflazione e per le mutate condizioni di accesso al credito definite con il rialzo dei tassi di interesse nell’area euro. Contemporaneamente cresce ancora la difficoltà di reperimento che riguarda il 41,6% delle assunzioni programmate, in aumento di quasi nove punti percentuali rispetto ad agosto 2021 quando il mismatch tra domanda e offerta di lavoro riguardava il 32,7% dei profili ricercati. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. L’industria nel suo complesso è alla ricerca di 81mila profili professionali – in crescita dell’11,3% rispetto a un anno fa – di cui 55mila da impiegare nel manifatturiero (+3,4% su base annua) e 26mila nelle costruzioni (+32,9% sull’anno). Le maggiori opportunità di lavoro nel manifatturiero sono offerte dalle imprese dell’agroalimentare (13mila assunzioni previste; +16,7% sull’anno) e dalle imprese della meccatronica (anch’esse con 13mila assunzioni; +6,4% sull’anno), seguite dalle imprese metallurgiche e dei prodotti in metallo (10mila assunzioni; -20,3% sull’anno) e infine da quelle chimico-farmaceutiche, plastica e gomma (5mila assunzioni programmate; +33,3% sull’anno). Il macro-settore dei servizi programma 204mila ingressi, in crescita del 10,6% in confronto allo scorso anno. E’ il comparto dei servizi di alloggio, ristorazione e dei servizi turistici ad esprimere la domanda più elevata con circa 59mila assunzioni programmate sebbene in flessione rispetto ad un anno fa (-6,2%). Seguono il commercio (37mila entrate; +19,5% sull’anno), i servizi alle persone (36mila; +17,0% sull’anno) e i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (27mila; +21,6% sull’anno). Il tempo determinato si conferma la forma contrattuale maggiormente proposta con 156mila unità, pari al 54,9% del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato (45mila), i contratti di somministrazione (38mila), gli altri contratti non alle dipendenze (16mila), i contratti di apprendistato e gli altri contratti alle dipendenze (entrambi con 13mila) e i contratti di collaborazione (3mila). Ad agosto, la difficoltà di reperimento dichiarata dalle imprese riguarda complessivamente il 41,6% delle assunzioni programmate (8,9 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno). La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la “mancanza di candidati” che ad agosto 2022 è stata espressa per il 26,8% dei profili ricercati (valore superiore di 8,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno). Segue la motivazione collegata alla “preparazione non adeguata dei candidati” (vale per 10,9% dei profili ricercati) e altre motivazioni (4,0%). A dover fronteggiare il più elevato mismatch sono le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo con il 55,6% dei profili professionali ricercati di difficile reperimento, seguono le industrie del legno e del mobile (53,7%), le imprese delle costruzioni (52,7%), le imprese dei servizi informatici e delle telecomunicazioni (48,9%) ed infine le industrie meccaniche ed elettroniche (47,9%). Le figure con una più elevata incidenza di difficoltà di reperimento, riportate nel Borsino delle professioni di Excelsior del mese di agosto, sono: Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (71,7% è di difficile reperimento), Operatori della cura estetica (71,1%), Fabbri ferrai e costruttori di utensili (65,1%), Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori (64,8%), Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metallica (60,5%); Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (57,5%) i Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (57,1%) e i Tecnici della salute (55,1%) e i Tecnici in campo ingegneristico (54,9%). In valore assoluto si segnala, inoltre, la difficoltà a reperire oltre 22mila Addetti nelle attività di ristorazione, 9mila tra il Personale non qualificato nei servizi di pulizia, 8mila Conduttori di veicoli a motore, 6mila Addetti alle vendite e 5mila Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili. A livello territoriale, le regioni che programmano maggiori entrate ad agosto sono Lombardia (54mila unità), Veneto (29mila), Emilia-Romagna (27mila), Lazio (26mila) e Campania (22mila). Tra le regioni con maggiori difficoltà nel reperire i profili ricercati si segnalano Trentino-Alto Adige con il 52,5%, Veneto con il 49,5% e il Friuli-Venezia Giulia con il 48,9%.

In sei mesi rallenta la domanda, ma è boom di annunci

Nei primi sei mesi dell'anno sono stati creati circa 230mila posti di lavoro alle dipendenze al netto dei fattori stagionali, quasi 100mila in più rispetto allo stesso periodo del 2019, anno di espansione dell'occupazione non influenzato dalla pandemia e dai provvedimenti straordinari adottati per farvi fronte. È quanto si legge nel Monitoraggio mensile congiunto del ministero del Lavoro, Anpal e Bankitalia nel quale si sottolinea il rallentamento nel bimestre maggio-giugno più marcati nelle costruzioni, nel commercio e nel turismo, ma anche la crescita dei posti a tempo indeterminato che hanno continuato ad aumentare. Il contributo alla dinamica occupazionale della componente femminile nei primi sei mesi del 2022 è stato inferiore rispetto a quello di entrambi i semestri del 2021. Il Centro-Nord continua a trainare il mercato del lavoro. Nelle regioni meridionali è stato creato da gennaio del 2022 appena il 20% dei nuovi posti di lavoro rilevati in Italia; in maggio e giugno la crescita si è attenuata anche nelle regioni del Centro-Nord.

La prima parte del 2022 è stata, per il mondo del lavoro, contraddistinta da un buon dinamismo: gli annunci sul web sono cresciuti del 20,9%, mentre le persone in ricerca attiva in rete sono aumentate del 12%. Confrontando la situazione degli ultimi 12 mesi, i numeri sono confortanti: +46,3% gli annunci, +8,4% il numero di chi cerca lavoro. A segnalarlo è Jobtech, agenzia italiana per il lavoro digitale che ha diffuso i dati del suo Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione. I risultati confermano, come nei precedenti 12 mesi, la maggior difficoltà delle donne a trovare un’occupazione, visto che sono sempre loro a cercare lavoro in misura maggiore rispetto agli uomini. Per la prima volta, però, il divario si riduce: sono il 54% (erano il 63% sei mesi fa), contro un 46% della compagine maschile. Si conferma la maggiore propensione agli studi delle donne, che sono diplomate e laureate in percentuale maggiore rispetto agli uomini: a possedere il diploma di maturità sono infatti il 58,7% delle donne contro il 54,5% degli uomini, sono laureate il 23,5% delle donne rispetto al 15,4% degli uomini. Guardando, invece, le differenze anagrafiche si rileva come siano sempre i millennial a rappresentare la maggioranza del campione di chi cerca lavoro; tuttavia, mentre rappresentavano il 46% del totale nella rilevazione semestrale precedente il dato è sceso al 41%. A essere cresciuti sono gli over 40: è membro della Generazione X il 27,5% (era il 23%) e un Baby boomer il 3,9% (era il 2,9%) del totale.

Secondo L’Osservatorio sul mercato del lavoro di InfoJobs, nel primo semestre del 2022 sono oltre 233mila gli annunci pubblicati in piattaforma dalle aziende, confermando una tenuta del mercato del lavoro (+0,9%) rispetto allo stesso periodo del 2021. A crescere in maniera importante, quindi, non sono tanto le offerte, quanto la ricerca da parte delle aziende di candidati attraverso l’utilizzo di strumenti mirati (+400%). In cima alla classifica delle regioni con maggior numero di offerte di lavoro, svetta ancora una volta la Lombardia, che raccoglie il 32% del totale italiano. Confermate anche le medaglie d’argento per l’Emilia-Romagna (17%) e bronzo per il Veneto (13%), il Piemonte (9,4%) stabile al quarto posto e la Toscana (6,1%) al quinto. Le regioni in maggiore crescita per numero di offerte nei primi sei mesi del 2022 sono la Campania (+12,4%), all’ottavo posto, e il Piemonte (+11%). Dal punto di vista delle province, Milano resta in testa (13%) a livello nazionale, Torino è stabile al secondo posto (5,2%), seguita da Roma al terzo posto (5%). Riconferma per Brescia al quarto posto (4,3%) e in chiusura top5 Bergamo (4,2%) in perdita di due posizioni rispetto al 2021. Operai, Produzione, Qualità (con il 24,3% del totale nazionale offerte di lavoro) si conferma la categoria professionale più cercata, seguita ancora una volta da Acquisti, Logistica, Magazzino (10,1%) e da Vendite (9%), a parimerito con Amministrazione Contabilità Segreteria (9%), che con un +13,3% rispetto al 2021, si posiziona anch’essa al terzo posto. Subito fuori dal podio, al quarto posto, Commercio al dettaglio, Gdo, Retail, che registra la crescita più interessante anno su anno: +23,1%. Categorie professionali che si rispecchiano anche nel dettaglio delle professioni più cercate su InfoJobs in questi primi sei mesi dell’anno:

1. Magazziniere;

2. Addetto vendita;

3. Agente di commercio;

4. Consulente aziendale;

5. Operatore della produzione alimentare;

6. Addetto all’imballaggio;

7. Specialista di back office;

8. Addetto pulizia camere;

9. Addetto alla fatturazione;

10. Operatore cnc.

Migliaia di assunzioni tra pubblico e privato

L'Agenzia per il lavoro Etjca propone nel mese di agosto oltre 1.700 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. In Lombardia opportunità come operai addetti al montaggio e al carico/scarico, operai metalmeccanici e addetti al confezionamento. In Piemonte si ricercano impiegati contabili, operai generici turnisti per il settore cartotecnico e per una gelateria di Vercelli si ricercano addetti al banco e alla cassa part-time. In Veneto si selezionano addetti alle pulizie, addetti alle vendite e store manager. In Liguria sono richiesti autisti consegnatari a Savona, Imperia, La Spezia e Genova. In Emilia-Romagna sono richiesti operai addetti al confezionamento, operai settore termoidraulico e un farmacista part-time. In Umbria si selezionano saldatori esperti, un manutentore elettromeccanico, un geometra apprendista e un tecnico informatico. Nel Lazio ci sono opportunità come addetti lavorazione del marmo, elettricisti e assistenti scuola bus e addetti alle pulizie. In Toscana si ricercano manovali edili e tecnici di cantiere. In Abruzzo si ricercano impiegati amministrativi, un senior financial advisor e un addetto alle vendite nel settore Gdo. In Sardegna si ricercano un addetto ufficio marketing & product development, un analista funzionale e un magazziniere; in Sicilia si segnalano posizioni aperte per addetti all’inventario e operatori assistenza clienti. In Puglia si ricercano un capocantiere e manovali edili, un coordinatore area vendite settore automotive. In Calabria vengono assunti addetti e operatori assistenza clienti telefonica. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito www.etjca.it.

È stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali e Monte dei Paschi di Siena sul piano industriale che definisce l'uscita, entro il 30 novembre 2022, di 3.500 lavoratrici e lavoratori attraverso il Fondo di solidarietà: le uscite del personale verranno gestite con prepensionamenti, su base volontaria, fino a sette anni. Con lo stesso accordo, inoltre, sono stati delineati i presupposti per un prossimo ricambio generazionale: nel dettaglio, a fronte delle uscite, l'accordo stabilisce che i sindacati e i vertici del Monte dei Paschi di Siena si incontreranno per definire, nell'arco del piano industriale, un programma di assunzioni con un rapporto di un ingresso ogni due uscite.



È stato approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria il rifinanziamento di dieci milioni di euro per gli

incentivi alle assunzioni previsti nell'ambito dell'avviso Re-work. Si tratta di una sperimentazione innovativa, un modello di politica attiva che pone «le persone al centro» con una serie di azioni e interventi mirati e personalizzati per l'accompagnamento e l'inserimento al lavoro. Complessivamente sono stati erogati oltre 5mila Buoni Umbria Lavoro, oltre 1.500 i tirocini avviati e 1.561 le richieste di incentivo dalle imprese per assunzioni effettuate che, grazie al rifinanziamento, saranno tutte evase. Risultati importanti che incidono sulla crescita occupazionale del territorio, lo sviluppo, la produttività e la competitività delle imprese umbre.

L'Adm-Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha pubblicato sul proprio sito (www.adm.gov.it/portale/concorsi-in-evidenza) l'avviso di una procedura concorsuale per 340 posti di III area, fascia economica F1 e per 640 posti di II area, fascia economica F3. In totale 980 nuove assunzioni. Il bando di concorso con tutte le specifiche e i requisiti necessari per partecipare sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto prossimo. La procedura concorsuale rispetta gli impegni assunti da Adm di procedere sistematicamente alla selezione e assunzione di circa 1.000 unità di nuovo personale ogni anno. Verrà così replicata l'esperienza maturata nel concorso 2021 che ha richiesto, dal bando alla presa in servizio dei 1.100 vincitori, poco meno di sette mesi, con una procedura a chilometri zero che, anche grazie all'utilizzo di tecnologia digitale, è riuscita a selezionare in tempi rapidi 180mila

partecipanti.



Sono 896 le domande di accesso al Fondo assunzioni Pnrr pervenute dai piccoli Comuni (meno di

5mila abitanti). Il Fondo da 30 milioni di euro annui è stato istituito nel 2021 per contribuire alla copertura delle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del Pnrr. Per la rilevazione dei fabbisogni e la gestione delle domande è stata realizzata dal dipartimento della Funzione pubblica, con il supporto di Formez PA, una piattaforma web dedicata, accessibile dal sito https://www.lavoropubblico.gov.it. Per regolarizzare le istanze, è stato richiesto di trasmettere, tramite Pec, la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall'applicativo. Al momento 751 Comuni hanno

eseguito la richiesta ed è in corso l'istruttoria per verificare che le amministrazioni siano effettivamente soggetti attuatori di progetti Pnrr. Finora 512 hanno già trasmesso la documentazione relativa. «Tutte le altre - si legge - sono state sollecitate a provvedere nel più breve tempo possibile. Subito dopo la conclusione di questa fase, sarà messo a punto il Dpcm di riparto del fondo. Un concreto aiuto per permettere ai piccoli Comuni, che amministrano il 54% del territorio nazionale, di affrontare le sfide del futuro con competenze adeguate».

Rinforzi in arrivo nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali di Roma in vista del nuovo anno scolastico. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato 600 assunzioni di personale a tempo indeterminato: 200 a settembre, le altre 400 nei primi mesi del 2023. «Una decisione che concretizza un impegno che era nel nostro programma - ha detto il sindaco durante la conferenza stampa insieme all'assessora capitolina alla scuola Claudia Pratelli -. Va nella direzione della valorizzazione della scuola e della dignità del lavoro». Non è l'unico tassello per il potenziamento della scuola. Il secondo provvedimento approvato prevede, infatti, un incremento della pianta organica con un focus dedicato alle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità. Si tratta di altre 560 unità, 250 unità per i nidi, 60 per le scuole d'infanzia e 250 relative all'inclusione.

In Tim arriva l’accordo sul maxicontratto di espansione che interesserà 27mila persone. È questa la via per contenere le ricadute sociali di questa fase di transizione verso la Rete Unica, che Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno condiviso con l’azienda dopo una lunga e complessa trattativa che ha portato un’ipotesi di accordo - da sottoporre ai lavoratori - che si regge su quattro pilastri. Innanzitutto un

progetto di formazione e riqualificazione con il coinvolgimento dei lavoratori, riduzioni dell’orario di lavoro. Infine un piano di accompagnamento alla pensione che riguarderà 2.200 lavoratori di Tim, Olivetti, Noovle, Sparkle e Telecontact Center che entro il 30 novembre 2023 saranno a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile al trattamento pensionistico. Questo significa che tra quest’anno e il prossimo ci saranno 2.200 uscite volontarie con uno scivolo di 5-6 anni verso la pensione. Mentre il contratto di espansione consentirà la formazione e l’affiancamento fino a 650 giovani.

Roadhouse ha lanciato una campagna radio e social per assumere 500 nuove risorse. La società ha un importante piano di espansione e da qui a fine anno conta di inserire personale giovane nei 30 ristoranti in apertura, ma anche per integrare l'organico dei locali esistenti. In particolare, per Roadhouse Restaurant è stato lanciato uno spot su diverse radio nazionali (Radio 105, Virgin, 101, Rmc, Cnr, Deejay, M20 e Radio Italia). Billy Tacos e Calavera prediligono, invece, media digitali. In particolare per Billy Tacos è stato realizzato un video per TikTok, in collaborazione col noto content creator Giosmok, che sta dando ottimi risultati in termini di curriculum vitae ricevuti.

Otto nuove aperture, 12 ammodernamenti, una nuova piattaforma logistica con la previsione di 300 assunzioni. Sono queste le cifre del nuovo piano industriale 2022-2024 del gruppo Megamark di Trani, con l'assemblea dei soci che nei giorni scorsi ha deliberato un investimento di 50 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dal Gruppo, intanto, la vendita alle casse del 2021 è di «2,2 miliardi di euro, in crescita del 9,7 % sul 2020». I dati del primo semestre del 2022, inoltre, rilevano nello stesso ambito «un'ulteriore crescita di +6,5% rispetto all'analogo periodo del 2021». Megamark è presente in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria con più di 500 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365 con oltre 5.500 persone impiegate. «I risultati ottenuti - dichiara il fondatore e presidente del Gruppo Megamark Giovanni Pomarico - ci rendono orgogliosi e ci spronano ad andare avanti nonostante il percorso, soprattutto quest'anno, sia ricco di imprevisti e impegnativi ostacoli. La spinta inflazionistica di questi mesi sta mettendo a dura prova tutto il sistema distributivo e il potere d'acquisto delle famiglie: noi abbiamo deciso di dare una risposta forte assorbendo e neutralizzando fino al 50% i rincari».

Argotec, azienda torinese operativa nel settore dell'aerospazio, ha lanciato un piano straordinario di 100 assunzioni per le sue sedi in Italia e Stati Uniti. Le figure ricercate sono ingegneri aerospaziali, elettronici, meccanici, informatici, laureati in materie Stem, ma anche esperti amministrativi. Per tutte è previsto l'inserimento nell'organico aziendale, definendo percorsi specifici di crescita professionale, in linea con gli sviluppi e progettualità aziendali. Le nuove figure potranno, inoltre, essere coinvolte su progetti legati al Pnrr, con particolare riferimento al settore dell'Earth Observation.

Iungo cresce insieme al settore della logistica italiana e dà il via a un piano di assunzioni per la selezione di 100 risorse nei prossimi 24 mesi tra developer, engineer, devops engineer e tech lead con differenti livelli di esperienza. Con un fatturato di cinque milioni di euro e una crescita del 30%, nell’ultimo anno, la società ha ampliato del 20% il proprio organico, attualmente composto da 64 unità, per ottimizzare la soluzione in cloud della sua piattaforma di supply chain management e rispondere all’aumento di clienti. «La complessità del mercato che si è venuta a creare, caratterizzata dallo shortage, dall'aumento dei costi delle materie prime e dalle difficoltà che comportano gli spostamenti logistici di lunga tratta, sta delineando un nuovo trend di reshoring. È in questo contesto che, avere una direzione chiara e condivisa ci ha permesso di affrontare le opportunità che il mercato ci ha posto davanti in modo efficace. L'utilizzo dell'Hoshin Kanri ha consentito a tutte le aree aziendali di definire il proprio piano di azione in modo sinergico con gli altri team senza perdere mai di vista il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali definiti. Avere chiara la direzione e i passi successivi da compiere ha consentito ad ogni team di crescere e di prevedere investimenti, non solo in tecnologie, ma soprattutto nell'inserimento di risorse che portassero in azienda competenze sempre più specialistiche, volte al miglioramento continuo dei servizi offerti dalla piattaforma», ha dichiarato Andrea Tinti, fondatore e ceo di Iungo. È possibile inviare la propria candidatura a questo link: https://www.iungo.com/lavora-con-noi/.

Per l’estate 2022 Cinecittà World cerca personale nel campo della ristorazione (camerieri, cuochi, addetti alla cucina, cassieri), delle attrazioni, dei negozi e della biglietteria. I compensi netti partono da 1.100 euro mensili in poi, in base alle giornate effettivamente lavorate, il luogo di lavoro è Roma Castel Romano, l’impegno può essere limitato a qualche giornata estiva o durare tutta la stagione che, a Cinecittà World, si estende per oltre dieci mesi da marzo a gennaio. La formazione viene effettuata al parco dagli specialisti del settore, che assisteranno i candidati anche per tutte le necessità. La lista delle posizioni aperte è disponibile su: https://www.cinecittaworld.it/it/info/lavora-con-noi.

La campagna di Autolinee Toscane per reclutare nuovi conducenti continua anche d'estate con l'offerta di un lavoro non precario, qualificato e tutelato. La campagna prevede tre canali di selezione diversificati: quella tradizionale per gli autisti già formati e in possesso delle patenti di categoria superiore

(patente D, DE e Carta di Qualificazione del Conducente CQC); "Accademia", per i giovanissimi che non hanno né licenze né una formazione professionale, ma desiderano avere subito un'occupazione stabile; "Accademia over 29". Per queste due ultime tipologie, Autolinee Toscane garantisce la copertura economica per le licenze di guida, che non tutti possono permettersi di conseguire per conto proprio. Chi supera la selezione di Autolinee Toscane non dovrà tirare fuori neanche un euro. Finora il reclutamento di Autolinee Toscane ha registrato numeri molto positivi: entro la fine dell'anno entreranno in servizio ulteriori 79 nuovi autisti oltre ai 215 già assunti nei mesi passati (solo a Firenze ulteriori 50 oltre agli 83 già avviati).

Fis-Fabbrica italiana sintetici prevede l’assunzione di più di 70 persone entro il 2022. La ricerca è rivolta a profili junior e senior, diplomati e laureati, che saranno inseriti negli stabilimenti di Montecchio Maggiore (Vicenza), Lonigo (Vicenza) e Termoli (Campobasso). Di seguito il dettaglio di alcuni dei profili ricercati:

Ricercatori e Analisti di laboratorio - Richiesta una laurea in Chimica, Ctf o Farmacia, preferibilmente con un Phd;

Quality control specialists – Richiesta una laurea triennale o magistrale ad indirizzo chimico;

Responsabili di reparto – Richiesta una laurea ad indirizzo chimico e solida esperienza in realtà chimico farmaceutiche produttive;

Capi turno – Richiesto un background ad indirizzo chimico e solida esperienza in realtà chimico farmaceutiche produttive;

Operatori commerciali - Preferibile una laurea in chimica o in ingegneria, richiesta conoscenza del settore e dei prodotti;

Operatori polivalenti di impianto - Richiesto il diploma di perito chimico o laurea a indirizzo chimico.



Per candidarsi e vedere il dettaglio delle posizioni aperte visitare la pagina Linkedln Fis o la sezione dedicata sul sito web: www.fisvi.com.



Italo sta selezionando circa 30 hostess-steward di stazione per le sedi di: Milano, Verona, Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Napoli e Roma. I requisiti e le competenze richieste sono le seguenti:

Titolo di Studio: diploma/Laurea;

Esperienza settore retail, turismo, trasporto;

Esperienza superiore ai due anni nel retail: preferenziale;

Esperienze lavorative all’estero: preferenziali;

Conoscenza lingua inglese: fluente;

Conoscenza seconda lingua: preferenziale;

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi;

Orientamento al cliente;

Problem solving operativo;

Flessibilità;

Comunicazione e relazione interpersonale.

Le candidature per questo ruolo potranno essere inoltrate fino al 10 agosto. I candidati che supereranno i primi step di selezione (videointerviste da remoto e colloqui con Adecco) incontreranno di persona i referenti operativi e l'azienda in occasione della giornata di recruiting Italo station Days a Milano (7 e 8 settembre) e a Roma (9-12 e 13 Settembre). Una volta superate le selezioni i candidati parteciperanno al corso di formazione a Roma (che prevede rimborso spese per i fuori sede) per Station Hostess & Steward che avrà una durata di un mese, al termine del quale le risorse verranno assunte (superate le prove previste dal corso). Inoltre entro settembre saranno inseriti in varie direzioni aziendali (sia con ruoli di staff che operativi) diplomati/laureati appartenenti alle categorie protette art.18. In questo caso i requisiti sono: Iscrizione al collocamento mirato (Art 18 L. 68/99);

Diploma di scuola superiore o laurea;

Buona conoscenza dell'inglese. Infine aperte le candidature per i ruoli di: senior controller, executive assistant, senior buyer, controller (con esperienza di almeno tre anni, ma differente da posizione di senior controller), network security engineer, neolaureati in ingegneria gestionale/Economia/Statistica. Tutte le candidature possono essere inviate dal sito www.italospa.italotreno.it - sezione Lavora con noi. Johix, la start up che abilita le aziende a entrare nel mercato del noleggio, è alla ricerca di 15 nuove risorse da inserire entro il 2022. L’idea nasce nel 2019 da Andrea Francalancia che, dopo aver lavorato diversi anni come direttore finanziario, sceglie di lasciare il ruolo da dipendente per dedicarsi al progetto che aveva in mente da tanto: creare un Amazon del noleggio. Sulla scia della notevole crescita​​ (+1.140% in soli due anni, un volume d’affari che supera il mezzo milione di euro per il primo semestre 2022 e che punta a chiudere l’anno con 1,4 milioni di euro di fatturato), la start up continuerà a investire nella piattaforma tecnologica, amplierà i propri uffici di Mantova e il proprio organico, composto da 12 persone, mentre nel 2021 erano soltanto cinque. Le figure richieste nello specifico sono: un ceo assistant che dia supporto all’amministratore delegato nell’organizzazione interna e nel controllo di gestione, un direttore commerciale che curi i rapporti con i clienti e lo sviluppo della rete commerciale, un project manager per la gestione di progetti di Open Innovation con partners internazionali, due commerciali interni e dieci agenti. Le caratteristiche ed i requisiti richiesti sono: proattività, mentalità imprenditoriale, problem solving ed essere curiosi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura a: info@johix.com o candidarsi agli annunci su Linkedin. Nuove assunzioni in casa Wizz Air. La compagnia aerea è infatti alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di bordo e invita gli interessati a registrarsi ai prossimi Recruitment Days che avranno luogo per tutto il mese di agosto in alcune delle principali città italiane: Roma (il 19 al Mercure Roma West); Milano (il 12 al Crowne Plaza Milan - Malpensa Airport ); Napoli (il 12 allo Starhotels Terminus); Palermo (il 16 all'Ibis Styles Palermo President); Catania (il 17 all'Hotel NH Catania Centro); Bari (il 18 all'Hotel Excelsior Bari) e Venezia (il 19 al Novotel Venezia Mestre Castellana). Per poter partecipare è necessario seguire le istruzioni presenti a questo link: https://careers.wizzair.com/content/EventsCabinCrew/.