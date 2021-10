COMMENTA E CONDIVIDI













H.i.g. Capital investe in Acqua & Sapone. La società leader mondiale di investimenti alternativi con oltre 45 miliardi di dollari di capitale proprio in gestione, annuncia infatti che una delle sue affiliate ha completato le acquisizioni di Cesar di Barbarossa Enio e F.lli, gruppo Sda Servizi Distribuzione Associati e Vdm. Le società operano con il marchio Acqua & Sapone, il principale rivenditore discount non alimentare in Italia, che vende un'ampia gamma di prodotti per la casa e la cura della persona a prezzi convenienti attraverso una rete di oltre 700 punti vendita.

H.ig. ha acquisito una quota di controllo dell'azienda, con la famiglia Barbarossa che ha reinvestito in una significativa posizione di minoranza. Le società genereranno oltre 900 milioni di euro di ricavi nel 2021 e i termini della transazione non sono stati resi noti. Mediobanca ha agito in qualità di advisor sell side.Pemberton e Carlyle hanno fornito il finanziamento del debito a supporto della transazione.



«Siamo rimasti colpiti dal track record di continua crescita di Acqua & Sapone e vediamo un enorme potenziale nel consolidamento di Cesar, Sda e Vdm sotto lo stesso ombrello. Siamo orgogliosi di collaborare con Nando Barbarossa», ha commentato Stefano Giambelli, managing director del team di Hig European Middle Market LBO. Nando Barbarossa, a nome degli azionisti di Cesar, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con Hig per continuare a costruire la nostra storia di successo lunga 40 anni».