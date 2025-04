A Pasqua vince il pranzo a casa

COMMENTA E CONDIVIDI













A Pasqua vince la tradizione: no al ristorante (scelto solo dall’11,3%), per questa festività 9 italiani su 10 trascorreranno il pranzo in compagnia, soprattutto a casa propria con la famiglia (50,7%). A tavola non mancheranno i grandi classici della cucina e, per finire, un distillato da degustare, indicato dal 31% del campione. Sono i dati emersi dall’indagine svolta dall’istituto AstraRicerche per Grappa Libarna, brand di gruppo Montenegro iscritto nel registro dei “Marchi storici di interesse nazionale”, con l’obiettivo di indagare le abitudini degli italiani a tavola durante i giorni pasquali.

Ma la ricorrenza pasquale sarà all’insegna anche della sperimentazione, soprattutto per l’immancabile “rito del fine pasto” con la grappa, il distillato simbolo del "Made in Italy" che nella sfida tra abbinamenti classici e innovativi si conferma il più versatile. Se da una parte, infatti, per oltre il 30% dei connazionali il tandem tradizionale è grappa e caffè (30,1%), seguito da grappa e dolce tipico pasquale (26,5%), dall’altra gli italiani si confermano un popolo di curiosi (appena il 15,5% pensa che si abbini solo con cioccolato o dolci) per sperimentare nuovi sapori. Tra le proposte più innovative, vince la "coppia" con la frutta fresca/secca (29%) e i formaggi (27,1%), seguiti da secondi di carne (quasi 19%), salumi (16,6%) e risotti (13,8%).

Guardando alle preferenze per fasce di età più giovani e ai “millennials”, per gli abbinamenti la preferenza va al binomio grappa e dolce della tradizione (40% tra i 25-34enni; 28% tra i 35-44enni). Per i più giovani è addirittura la prima scelta (31%). In un’ottica più versatile e dunque al fianco di proposte ‘innovative’, invece, si confermano le tendenze generali soprattutto tra i più giovani, che prediligono grappa e frutta fresca/secca (34,8%), seguite da grappa e formaggi (29,6%).

«La grappa è un simbolo dell’italianità che rafforza le sue vendite durante le festività - spiega Alessandro Soleschi, group director of marketing spirits di gruppo Montenegro -. Del resto, parliamo di un prodotto che unisce da sempre tradizione, metodo artigianale e qualità come Libarna, espressione dell’arte distillatoria del Piemonte, dai cui pregiati vitigni prendono origine le grappe premium della gamma (Grappa Libarna Bianca Cristallo, Grappa Libarna di Moscato Barricata, Grappa Libarna di Barbera e Dolcetto Riserva e Grappa Libarna di Barolo Riserva). Questo distillato conferma di avere sempre più consumatori disposti a sperimentarlo con nuovi accostamenti, andando oltre quelli tradizionali».