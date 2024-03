I colloqui di lavoro in una passata edizione di "FareTurismo" - Archivio

Duemila colloqui di selezione per 500 profili ricercati da parte di 47 aziende (catene alberghiere, hotel, tour operator, terme, Agenzie per il lavoro) con opportunità di assunzione o stage: si svolgeranno giovedì 21 dalle ore 14 alle 18 e venerdì 22 marzo dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 (prenotabili dal sito fareturismo.it). Sono alcuni numeri di FareTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla XXIII edizione - 11 a Roma, 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno - che avrà luogo presso l’Università Europea di Roma da mercoledì 20 a venerdì 22 marzo.





Con l’arrivo della stagione estiva, il turismo ritorna a dominare la scena in Italia, grazie alle numerose località e bellezze naturali, che attirano visitatori dal mondo. La pandemia aveva sottratto nel 2022 ben 300mila lavoratori al turismo, in quanto il lungo periodo di chiusura aveva determinato l’esodo verso altri settori o il ricorso a sussidi statali; in aggiunta, la precarietà maggiore nel turismo (41%) rispetto al mondo del lavoro in generale (22%) e la cospicua quota di impieghi stagionali (14% contro il 2%) hanno sempre richiesto “normalità” e qualità del lavoro sia attraverso il costante aggiornamento professionale per gli occupati che la certificazione delle competenze per i neo addetti. Inoltre, hanno complicato il quadro le retribuzioni poco interessanti, ma soprattutto il disinteresse da parte del mondo giovanile ad accettare sacrifici nei fine settimana e buste paga affatto competitive rispetto a quelle dei coetanei inseriti in altre attività professionali. Con il “Bonus Estate” lo scorso anno il governo cercò di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale, riconoscendo un bonus pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.





FareTurismo in questo momento storico rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo il seguente programma:

- orientamento sulla formazione post diploma e post laurea e presentazione delle figure professionali: al mattino sarà presentata l’offerta formativa accademica e dell’Its-Istruzione tecnica superiore e i profili a cura dei manager di Ehma e Federalberghi Roma (hotellerie), delle associazioni di Solidus (ricevimento, cucina, sala, bar, piani, servizi), di Blastness (revenue e marketing);

- colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di UEROrienta) e al lavoro;

- seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle Associazioni Professionali;

- incontri dei presidenti dei corsi di laurea in Turismo (Sistur) e dei dirigenti scolastici degli istituti alberghieri (Renaia).





Tra le figure ricercate in tutta Italia:

Accoglienza/Front desk: Capo ricevimento, Receptionist, Guest relation, Concierge, Portiere di notte, Hospitality Operator;

Aree: Acquisti, Booking e Sales, Revenue Management, Amministrazione, Comunicazione, Marketing, Risorse Umane, Congress & Event;

Bar: Bar Manager e Assistente, Bartender, Barman/Barlady, Commis di bar;

Camere: Housekeeping Manager e Assistente, Maggiordomo, Cameriere ai piani;

Cucina: Executive chef, Aiuto cuoco, Capo partita, Commis di cucina, Pasticciere, Lavapiatti, Macellaio, Pizzaiolo, Fornaio, Garzone di cucina;

Sala Ristorante/Colazioni: Banqueting Manager, Breakfast and Room Service Manager, F&B Manager, Restaurant Manager, Maitre, Sommelier, Chef de rang, Commis sala, Runner, Room service, Addetto alle Colazioni;

Servizi operativi: Facchino, Fotografo di bordo, Manutentore, Carpentiere, Marinaio, Hostess/Steward, Ufficiale di macchina, Ufficiale di navigazione, Security Agent, Mozzo, Operaio specializzato, Operatore Pluriservizi, Idraulico di bordo (Ottonaio), Elettricista di bordo, Assistente Bagnanti, Addetti ai negozi di bordo;

Spa: Spa Assistant/Direttore Tecnico Estetica, Spa Manager, Spa Receptionist, Spa Therapist, Massaggiatori, Estetiste e Fisioterapisti.