La seconda ondata della pandemia non ferma l'edizione 2020 della Mille Miglia, la gara di regolarità riservata alle auto storiche, che era stata rinviata lo scorso maggio. Domani le auto partiranno da Brescia e la gara attraverserà l'Italia con 400 equipaggi al via. L'autorizzazione definitiva è stata data questa mattina al termine di un incontro in Prefettura. L'eventuale rinvio era stato al centro di un dibattito tra Regione Lombardia e sindaco di Brescia Emilio Del Bono, con il Pirellone che aveva dato parere negativo allo svolgimento della manifestazione. Nel pomeriggio di oggi in piazza Vittoria la cerimonia della la punzonatura che proseguirà poi domani mattina. La partenza è prevista da viale Venezia alle ore 14.

Quella che è ststa definita "la gara più bella del mondo", organizzata da 1000 Miglia Srl, anche quest'anno dunque omaggia Brescia, la sua città natale, integrando nel logo l’effige della Vittoria Alata. Si svolgerà su 4 tappe: Brescia-Cervia/Milano Marittima; Cervia/Milano Marittima-Roma; Roma-Parma e Parma-Brescia. Oggi il corteo di auto storiche attraverserà i suggestivi comuni del Lago di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà via via da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata di gara a Cervia/Milano Marittima. Domani, venerdì 23, procedendo verso Cesenatico (FC), si scenderà verso le zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto. Sabato 24, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara.

La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Bergamo, prima di raggiungere di nuovo la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

Al fine di dare un contributo concreto alla necessaria limitazione del rischio di assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia, favorendo allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la competizione, per la prima volta quest’anno sarà possibile assistere alla partenza e all’arrivo in live streaming, collegandosi al sito https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/live-streaming.