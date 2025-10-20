Gomme invernali, c'è ancora qualche giorno di tempo per montarle
di Avvenire Motori
Il 15 novembre, come ogni anno, saranno obbligatorie nei tratti stradali previsti. Tecnologia: premiate le Cyber Tyre Pirelli che dialogano con la vettura
October 20, 2025
Mancano poco più di tre settimane alla scadenza che tutti gli automobilisti devono segnarsi in calendario. Dal 15 novembre infatti (e fino al 15 aprile) di ogni anno - con possibili estensioni in zone montane - centinaia di ordinanze locali e dei gestori stradali impongono l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o all season (entrambi con marcatura M+S) oppure di dotarsi di catene o calze da neve a bordo. Per agevolare gli automobilisti, il cambio gomme è consentito già dal 15 ottobre, anche se le invernali non rispettano il codice di velocità delle estive.
In tema di innovazione, Cyber Tyre intanto ha conquistato il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025, riconoscimento internazionale promosso dalla piattaforma di intelligence Tech Breakthrough che premia le realtà e i servizi più innovativi nel settore della tecnologia automotive. Cyber Tyre è il primo sistema intelligente al mondo capace di raccogliere dati direttamente dal pneumatico, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari Pirelli, e comunicarli in tempo reale all’elettronica del veicolo, consentendo di migliorare dinamica di guida, sicurezza e integrazione con le infrastrutture digitali: “Cyber Tyre è una tecnologia fondamentale per il futuro della mobilità intelligente, che comprende la guida autonoma, i veicoli connessi e la digitalizzazione delle infrastrutture. Integrando l’intelligenza direttamente nel pneumatico, Pirelli Cyber Tyre rende più sicuri i sistemi di trasporto, oltre che sostenibili e basati sui dati” scrive Autotech Breakthrough,motivando il premio.
Grazie a sensori posizionati all’interno del battistrada, Cyber Tyre rileva parametri come pressione, temperatura, battistrada e carico. Questi dati, elaborati da algoritmi Pirelli, vengono trasmessi a un’unità di controllo che ottimizza i sistemi elettronici del veicolo, come ESP, ABS e controllo della trazione, migliorando sensibilmente la sicurezza e l’esperienza di guida. In collaborazione con Bosch Engineering, il sistema è completamente integrato nell’architettura elettronica del veicolo.
