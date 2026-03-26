Auto ed elettrificazione: il settore corre ma mancano profili specializzati

Il mercato italiano della Connected Mobility corre veloce, segnando una crescita del 16% a fine 2024 per un valore complessivo di 3,36 miliardi di euro, ma permane uno scollamento tra rivoluzione tecnologica e nuove professioni. La vera sfida per il futuro del comparto si gioca sul terreno delle competenze e della formazione: il 75% delle aziende fatica a trovare profili specializzati in elettrificazione, AI, guida autonoma e sostenibilità, in altre parole i talenti del domani, capaci di trainare la crescita.

È questo il dato centrale emerso dalla ricerca “Mobilità sostenibile e tecnologie intelligenti per i grandi eventi: le sfide della nuova mobilità”, realizzata dall’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, con un contributo scientifico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il lavoro è stato presentato durante la tappa inaugurale del roadshow “Geely Auto Talks powered by Jameel Motors”, presso la Fondazione Salvatore a Napoli. Un appuntamento suggellato dalla partecipazione del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la cui presenza ha testimoniato l’alto valore strategico dell’iniziativa per il territorio.

Dopo il successo di Milano, l’evento segna il debutto del tour nazionale di Geely Auto e Jameel Motors volto a esplorare il “Rinascimento tecnologico” dell’automotive, unendo la visione industriale del colosso automobilistico cinese – proprietario di marchi globali come Lynk & Co, Volvo Cars, Lotus, Polestar e Zeekr – con l’eccellenza del sistema Italia, per alimentare una piattaforma di dialogo permanente tra i due paesi, affrontando in ogni tappa del tour lungo la Penisola approfondimenti verticali sulla mobilità globale del futuro, legati alle peculiarità dei singoli territori. L’evento di Napoli, in particolare, ha scelto come cornice i preparativi per l’America’s Cup 2027: l’esordio della storica regata nel capoluogo campano ha offerto l’occasione ideale per approfondire le strategie di gestione della mobilità durante i grandi eventi internazionali, con un focus sull’integrazione di AI, tecnologie smart e soluzioni sostenibili.

Il settore automotive sta vivendo un cambio di paradigma senza precedenti: la transizione energetica e l’avvento delle tecnologie intelligenti richiedono oggi un profondo aggiornamento delle competenze. Non è più solo questione di motori, ma di un “ecosistema della mobilità” integrato, dove l’eccellenza meccanica non basta; serve una formazione ibrida e trasversale per governare il cambiamento.

Secondo lo studio presentato a Napoli, se da un lato le nuove tecnologie integrate sono un “salva vita” – con i sistemi ADAS che hanno ridotto la gravità degli incidenti del 13% – dall’altro emerge un preoccupante gap professionale: una posizione su quattro nel campo IT e Data Management rimane scoperta, spingendo le aziende ad adottare la strategia “Make”, ovvero la formazione interna dei talenti per sopperire alla carenza di specialisti esterni.

“La trasformazione che sta attraversando il settore automotive - ha sostenuto Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr - è fortemente tecnologica, come ci dimostra un marchio come Geely, ma anche profondamente culturale e professionale. La vera sfida oggi non è più immaginare la mobilità del futuro, ma costruire le competenze necessarie per renderla concreta. Come Geely Auto crediamo che sia fondamentale creare un ponte solido tra mondo industriale, università e istituzioni. La presenza del MUR all’evento suggella una collaborazione fondamentale per mappare le nuove opportunità lavorative, investendo nella formazione e nello sviluppo di nuovi talenti. Un impegno che poggia su basi scientifiche solide, grazie ai dati del Politecnico di Milano. Solo attraverso un ecosistema collaborativo possiamo colmare il gap di competenze e accompagnare l’Italia in questo Rinascimento tecnologico, rendendola protagonista nella mobilità globale sostenibile e connessa.”

L’evento ha confermato che l’integrazione tra guida autonoma, digital twin e infrastrutture smart è già una realtà matura, capace di rivoluzionare la gestione della mobilità urbana anche in occasione dei grandi eventi, attraverso nuove figure professionali strategiche come i coordinatori di trasporto e i supervisori delle Control Room. Dopo la tappa di Napoli, il tour di Geely Auto e Jameel Motors continua attraverso l’Italia per promuovere le competenze della mobilità del futuro. Il progetto punta a creare un ecosistema collaborativo, tra dealer locali, istituzioni, università e stakeholder della filiera, trasformando ogni incontro in un’occasione per allineare la formazione alle reali esigenze del mercato. Un percorso che si traduce in azioni tangibili per il sistema Paese: dal finanziamento di dottorati di ricerca e borse di studio in collaborazione con il MUR, allo sviluppo della rete di vendita e servizi, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e sostenere la crescita del settore automotive in Italia.