MG alla conquista dell’Italia: i segreti del successo tra volumi, ibrido e le nuove MG4

I numeri certificano che il fenomeno MG in Italia è ormai una realtà strutturata. Nel 2025, la costola del colosso Saic Motor ha venduto ben 50.000 auto nel nostro Paese, conquistando una quota di mercato del 3,25% e confermandosi leader indiscusso tra i costruttori cinesi (che tutti insieme hanno totalizzato l’8,4%).

Andrea Bartolomeo, country manager per l’Italia, spiega chiaramente le ragioni del successo: «I motivi? Non solo i prezzi bassi. Siamo arrivati per primi come cinesi qui, ma abbiamo 100 anni di storia in Europa iniziati quando il marchio era inglese. In più siamo un brand popolare e accessibile senza vergogna, anzi con orgoglio». Il 2026 si prospetta più difficile per via dell'ingresso di numerosi competitor asiatici, ma la risposta di MG è già nei fatti: nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni hanno già toccato quota 21.501 unità. La strategia punta sui volumi e su un pragmatismo "green": partendo dalla benzina, il marchio si è orientato rapidamente sul full hybrid intercettando i reali umori dei consumatori. Oggi solo l’1% delle vendite è 100% elettrico, mentre l’ibrido copre il 60%, posizionando MG al secondo posto in classifica generale dietro a Toyota. Inoltre, la ZS è stabilmente nella top 10 delle auto più vendute in assoluto in Italia.

Ora, però, MG accelera andando controcorrente con il lancio simultaneo sul mercato di due importanti novità a zero emissioni nel segmento C: la rinnovata MG4 EV e l’inedita MG4 Urban. La già nota MG4 EV è stata rivista a fondo nei contenuti più che nell'estetica. I progettisti hanno mantenuto i pilastri del design esterno e del powertrain, concentrandosi sul rinnovamento profondo degli interni, della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza attiva, per un feeling di guida ancora più piacevole. Il rapporto qualità-prezzo resta imbattibile: l’offerta di lancio parte da 29.490 euro per la versione Premium con batteria da 65 kWh, e si mantiene sotto i 33.000 euro per la variante dotata di batteria da 77 kWh.

Ma la vera svolta dove il gioco si fa pesante è la MG4 Urban, un modello totalmente nuovo che punta a chi vuole emanciparsi dalle city car per passare a una vettura spaziosa. Grazie agli incentivi e alle offerte finanziarie sviluppate in collaborazione con Santander, il prezzo d'attacco scende incredibilmente sotto la soglia dei 20.000 euro, una cifra tipica di un segmento inferiore. A fronte di un costo così accessibile, i contenuti tecnici sono di livello elevatissimo. La Urban adotta batterie con architettura CTB (Cell-to-Body) a bassissima resistenza interna per ridurre le dispersioni di energia in ricarica e scarica. Il cuore dell'auto è il nuovo motore elettrico "6-in-1", un modulo ultracompatto che integra motore di trazione, caricatore di bordo (OBC), centraline, riduttore e convertitore DC-DC, ottimizzando gli ingombri. Lo spazio a bordo è considerevole, supportato da un bagagliaio da fare invidia a molte station wagon. Alla guida, la MG4 Urban si muove con agilità nel traffico cittadino ma mostra eccellenti capacità dinamiche e comfort anche a velocità autostradali, offrendo un eccezionale rapporto qualità/prezzo, pronto a fare d riferimento per le regole del mercato dell'elettrico.