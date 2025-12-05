Randstad cerca 3mila lavoratori per il periodo natalizio

La fase che precede le festività natalizie è caratterizzata dall’incremento dei flussi di clientela e del turismo e rappresenta un momento chiave per l’occupazione stagionale. In vista del Natale 2025 Randstad è alla ricerca di circa 3mila lavoratori in tutta Italia. Per molte posizioni non sono richieste competenze specifiche o esperienza pregressa. Le soft skill, come la capacità di lavorare in team o le doti comunicative, possono invece giocare un ruolo fondamentale.

Più in dettaglio, l'Agenzia per il lavoro cerca oltre 600 addetti alle vendite, dai banconisti del reparto gastronomia ai sales assistant nell’abbigliamento. Sono invece 500 i posti disponibili nell’ambito della produzione alimentare, tra addetti al confezionamento, production planner, operai di produzione. Ci sono opportunità anche nel campo della ristorazione: 600 lavoratori tra operatori pluriservizi, baristi, camerieri e aiuto cuoco.

Uno dei comparti più attivi nel periodo è anche la logistica, impattata dalla grande movimentazione delle merci legata alle festività. Il settore, infatti, registra richieste per oltre 1.500 profili, distribuiti su tutto il Paese.

Ma le ricerche non finiscono qui: aperte le selezioni per circa 1.000 persone che si occuperanno di attività di safety in regime di pubblico spettacolo durante le competizioni dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 in programma a Milano, Rho, Anterselva, Cortina, Tesero, Predazzo e durante la cerimonia di apertura che si terrà il 6 febbraio presso lo stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.