In Sicilia un'Academy sulla sicurezza informatica

Magnetico Associazione Culturale e Neverhack Italy hanno ufficializzato un Protocollo di Intesa e un Contratto di Co-Working per avviare una collaborazione strategica volta allo sviluppo di competenze avanzate nel settore tecnologico e alla valorizzazione dei giovani talenti. La partnership prevede l’apertura di una nuova unità locale di Neverhack Italy dedicata alle attività di Ricerca & Sviluppo e Delivery presso il complesso TecnoPolo di Regalbuto (Enna) gestito da Magnetico, e l’istituzione di un’Academy con percorsi formativi dedicati a specializzazioni critiche come Cybersecurity, Network e Network Security. Grazie a questa collaborazione, Neverhack Italy avrà l’opportunità di accedere ai profili formati e selezionati tramite il network educativo di Magnetico. Nel primo anno di attività, saranno coinvolti fino a 25 tirocinanti formati attraverso i laboratori e le piattaforme simulate di Magnetico, agevolando il loro ingresso nel mondo del lavoro. I percorsi di formazione on-demand, personalizzati ed erogati da istruttori certificati, saranno orientati alle specifiche esigenze operative di Neverhack Italy. Al termine della formazione, gli studenti più meritevoli avranno l’opportunità di partecipare al processo di selezione per un potenziale inserimento all’interno dei proprio team.

L’accelerazione della trasformazione digitale e l’aumento delle minacce informatiche rendono sempre di più la cybersecurity una priorità strategica. Tuttavia, permane una carenza strutturale di competenze che indebolisce la capacità difensiva di aziende e amministrazioni: a livello globale, la forza lavoro specializzata in cybersecurity conta circa 5,5 milioni di professionisti, ma per soddisfare la domanda ne servirebbero almeno altri quattro milioni. In Italia, il mercato è cresciuto del 15% nel 2024, raggiungendo i 2,48 miliardi di euro, ma ancora il 62% delle aziende ritiene insufficiente l’offerta di tecnici ed esperti nella protezione dei sistemi Ict, Ot e IoT.

La partnership fra Magnetico e Neverhack Italy si inserisce in questo contesto, mirando a contrastare la scarsità di profili di cybersecurity adeguatamente formati e creando un circuito virtuoso di orientamento, formazione specialistica e inserimento lavorativo, in particolare per le aree interne della Sicilia. L’obiettivo è creare un corretto percorso di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, trovando nel mondo della cybersecurity un’occasione per rilanciare il territorio.