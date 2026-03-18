"Enterprise architecture", al via il corso di perfezionamento

Bip e Cefriel annunciano l’avvio della terza edizione del corso di perfezionamento in Enterprise architecture: un percorso formativo pensato per formare i professionisti che guideranno le architetture It del futuro, supportando le organizzazioni nei processi di trasformazione digitale e nello sviluppo di ecosistemi tecnologici integrati e orientati ai dati. Anche quest’anno, il programma offre ai candidati selezionati l’assunzione fin dal primo giorno all’interno della Value Line Plas–Platform Architecture Strategy di Bip, attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di un anno. L’intero percorso formativo è completamente finanziato da Bip, garantendo ai partecipanti un’opportunità di ingresso nel mondo della consulenza tecnologica senza alcun costo. Il corso, in partenza il 17 aprile 2026, si svilupperà nell’arco di dieci settimane, combinando lezioni teoriche, attività online, momenti in presenza e applicazioni pratiche su progetti reali sviluppati per i clienti Bip, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa solida e immediatamente spendibile. Durante il percorso, gli studenti approfondiranno temi fondamentali come il business modeling, l’enterprise architecture, l’It governance, la strategia tecnologica e la gestione dei sistemi informativi, acquisendo competenze utili a operare come ponte tra business e tecnologia. L’inserimento professionale avverrà in una delle sedi di Bip tra Milano, Roma e Bologna dove i partecipanti lavoreranno direttamente con i team di Plas contribuendo allo sviluppo delle architetture It dei clienti. Al termine del corso, i candidati riceveranno un attestato ufficiale del Politecnico di Milano, comprensivo di 19 crediti formativi universitari.

«Investire nei giovani talenti e nella costruzione di competenze architetturali è da sempre una priorità per Bip - commenta Arturo Magni, partner di Bip e responsabile di Plas -. Oggi, tuttavia, il ruolo dell’Enterprise Architecture sta evolvendo rapidamente: non si tratta più solo di governare la complessità dei sistemi It, ma di progettare piattaforme tecnologiche in grado di rendere le organizzazioni adattive, integrate e pronte ad abilitare l’adozione dell’intelligenza artificiale e dei modelli data-driven. Con la terza edizione del corso rafforziamo il nostro impegno nel formare una nuova generazione di professionisti capaci di connettere strategia, processi e tecnologia, accompagnando concretamente l’evoluzione dei modelli operativi dei nostri clienti in uno scenario di trasformazione continua».

Il direttore scientifico, prof. Pierluigi Plabani del Politecnico di Milano, afferma che «la crescente complessità dei sistemi informativi aziendali richiede una governance capace di integrare in modo sinergico gli aspetti tecnologici, applicativi e di business. In questo contesto, la figura dell’Enterprise Architect sta assumendo un ruolo sempre più centrale grazie alla sua capacità di mettere in relazione le dinamiche del business con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In questa prospettiva, l’obiettivo del corso è fornire sia solide competenze tecniche sia una profonda sensibilità verso gli aspetti strategici dell’impresa, contribuendo a formare un Enterprise Architect riconosciuto come un vero e proprio “mediatore culturale” tra le diverse anime aziendali, spesso in tensione tra loro quando si affrontano progetti di innovazione».