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Nasce la Scuola dei mestieri della terra

di Redazione
Il Biodistretto dell’Appennino bolognese lancia un progetto per l'agricoltura biologica: sei corsi, 15 aziende coinvolte e formazione gratuita aperta a livello nazionale
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May 19, 2026
Nasce la Scuola dei mestieri della terra
Il Biodistretto dell'Appennino bolognese
Nasce sull’Appennino bolognese la Scuola dei mestieri della terra, progetto di formazione per l’agricoltura biologica promosso dal Biodistretto dell’Appennino bolognese e finanziato dal Masaf-Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il progetto prevede 145 ore di formazione tra attività teoriche e pratica direttamente nelle aziende agricole, negli allevamenti e nei laboratori di trasformazione coinvolti, con il coinvolgimento di 15 realtà produttive. La Scuola è gratuita e aperta a livello nazionale. L’obiettivo è formare competenze per l’agricoltura biologica del futuro, in risposta alle sfide del cambiamento climatico, della sostenibilità delle filiere e della tenuta economica delle imprese agricole.
Il Biodistretto dell’Appennino bolognese riunisce 48 aziende agricole e oltre 100 soggetti tra produttori, artigiani, associazioni, ambientalisti e amministratori locali, configurandosi come un ecosistema territoriale integrato.
Il percorso si articola in sei corsi tematici dedicati ad agricoltura biologica e agroecologia, apicoltura, viticoltura, allevamenti bovini ovini e caprini, castanicoltura e filiera dei cereali. Le attività si svolgono direttamente nei luoghi di produzione e seguono la stagionalità delle produzioni agricole, con moduli distribuiti tra il 2026 e il 2027.
«Non una scuola separata dal lavoro agricolo, ma una scuola dentro il lavoro agricolo. È qui, nei campi e nelle aziende, che si costruisce il futuro del biologico - spiega Lucio Cavazzoni, presidente del Biodistretto dell’Appennino bolognese -.  Questi corsi su cereali, farine e pani, su miele e olio, su allevamenti e caseifici artigiani, su vigna e vini, su ortaggi ed erbe, su agricoltura e cibo sono tutti realizzati dentro le nostre aziende sull’Appennino. Imprese che sono anime, entusiasmo e pratica concreta e vicina. Una straordinaria occasione per imparare, per scambiare, per innamorarsi della terra e degli animali allevati bene».
Il modello didattico integra formazione e produzione e si basa su una scuola diffusa nei luoghi del lavoro agricolo, con l’obiettivo di trasferire competenze immediatamente applicabili nelle imprese e rafforzare la capacità del settore di affrontare le trasformazioni economiche e ambientali in atto. Accanto alla dimensione produttiva, il progetto promuove lo sviluppo di attività multifunzionali come trasformazione alimentare, agriturismo e fattorie didattiche.
La Scuola è supportata da una rete scientifica nazionale di esperti e ricercatori del settore biologico e biodinamico e si avvale del supporto organizzativo di Demetra Formazione, che cura iscrizioni e gestione delle attività formative.
Per maggiori informazioni e calendario corsi: https://www.appennino.bio/eventi/scuola-dei-mestieri-della-terra.

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