Nasce la Scuola dei mestieri della terra

Nasce sull’Appennino bolognese la Scuola dei mestieri della terra, progetto di formazione per l’agricoltura biologica promosso dal Biodistretto dell’Appennino bolognese e finanziato dal Masaf-Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il progetto prevede 145 ore di formazione tra attività teoriche e pratica direttamente nelle aziende agricole, negli allevamenti e nei laboratori di trasformazione coinvolti, con il coinvolgimento di 15 realtà produttive. La Scuola è gratuita e aperta a livello nazionale. L’obiettivo è formare competenze per l’agricoltura biologica del futuro, in risposta alle sfide del cambiamento climatico, della sostenibilità delle filiere e della tenuta economica delle imprese agricole.

Il Biodistretto dell’Appennino bolognese riunisce 48 aziende agricole e oltre 100 soggetti tra produttori, artigiani, associazioni, ambientalisti e amministratori locali, configurandosi come un ecosistema territoriale integrato.

Il percorso si articola in sei corsi tematici dedicati ad agricoltura biologica e agroecologia, apicoltura, viticoltura, allevamenti bovini ovini e caprini, castanicoltura e filiera dei cereali. Le attività si svolgono direttamente nei luoghi di produzione e seguono la stagionalità delle produzioni agricole, con moduli distribuiti tra il 2026 e il 2027.

«Non una scuola separata dal lavoro agricolo, ma una scuola dentro il lavoro agricolo. È qui, nei campi e nelle aziende, che si costruisce il futuro del biologico - spiega Lucio Cavazzoni, presidente del Biodistretto dell’Appennino bolognese -. Questi corsi su cereali, farine e pani, su miele e olio, su allevamenti e caseifici artigiani, su vigna e vini, su ortaggi ed erbe, su agricoltura e cibo sono tutti realizzati dentro le nostre aziende sull’Appennino. Imprese che sono anime, entusiasmo e pratica concreta e vicina. Una straordinaria occasione per imparare, per scambiare, per innamorarsi della terra e degli animali allevati bene».

Il modello didattico integra formazione e produzione e si basa su una scuola diffusa nei luoghi del lavoro agricolo, con l’obiettivo di trasferire competenze immediatamente applicabili nelle imprese e rafforzare la capacità del settore di affrontare le trasformazioni economiche e ambientali in atto. Accanto alla dimensione produttiva, il progetto promuove lo sviluppo di attività multifunzionali come trasformazione alimentare, agriturismo e fattorie didattiche.

La Scuola è supportata da una rete scientifica nazionale di esperti e ricercatori del settore biologico e biodinamico e si avvale del supporto organizzativo di Demetra Formazione, che cura iscrizioni e gestione delle attività formative.

Per maggiori informazioni e calendario corsi: https://www.appennino.bio/eventi/scuola-dei-mestieri-della-terra.