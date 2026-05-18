Nuovi spazi per la scuola senza prof e senza lezioni

Elis e l’Università Luiss hanno inaugurato oggi la nuova sede di “42 Roma”, pensata per gli appassionati di programmazione e nuove tecnologie, oggi anche di intelligenza artificiale

Elis e l’Università Luiss hanno inaugurato oggi la nuova sede 42 Roma, la scuola che non ha professori e lezioni, pensata per gli appassionati di programmazione e nuove tecnologie, oggi anche di intelligenza artificiale. “42" offre percorsi gratuiti di formazione, basati sull'apprendimento attraverso progetti concreti (learning by doing) sviluppati tra pari (peer learning). Per accedervi non sono richiesti particolari requisiti. Basta essere maggiorenni e avere ovviamente una forte passione per il mondo digitale. I nuovi spazi sono da oggi operativi presso il Campus ELIS, nel quartiere Tiburtino di Roma (Via Sandro Sandri 81). In occasione dell’inaugurazione, l’amministratore delegato di Elis, Pietro Cum, ha spiegato: «Lo sviluppo delle attività della scuola a Roma, e presto anche a Milano, rientra pienamente negli obiettivi del Piano ELIS 2030. L’acquisizione delle competenze richieste dalla trasformazione digitale e dalle crescenti applicazioni dell’intelligenza artificiale è decisiva per il futuro dei giovani, che supportiamo con percorsi di orientamento e formazione, per gli adulti altrimenti a rischio di marginalizzazione sul lavoro, e certamente per le imprese, che segnalano un estremo bisogno di profili professionali con competenze Stem allineate alle nuove frontiere dell’Ict».

L'inaugurazione di “42 Roma” presso il Campus Elis segna una nuova fase nello sviluppo della scuola nella Capitale, dove è approdata nel 2020 per iniziativa di Luiss. L’Ateneo, che con la sua Business School aderisce al Consorzio Elis, passa ora il testimone all’ente non profit che da sempre ha nel settore digitale uno dei suoi principali ambiti di attività sui fronti della formazione e dell’innovazione con le imprese. «Questa partnership con Elis rafforza lo sviluppo delle competenze digitali del nostro Paese, connettendo conoscenze ed esperienze diverse anche attraverso la collaborazione con il tessuto imprenditoriale – ha dichiarato Rita Carisano, direttore generale di Luiss –. Con questo passaggio il campus di 42 Roma potrà ulteriormente accelerare la crescita di talenti dell’innovazione, favorendo la diffusione e condivisione delle loro competenze nella collettività. Siamo orgogliosi di aver portato in Italia un nuovo modello educativo che ha offerto a tanti ragazzi e ragazze le opportunità per costruirsi le competenze digitali necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro».

Accanto ai nuovi spazi del Campus di Roma, Elis sta lavorando anche all'apertura entro l’anno di una seconda sede di 42 a Milano. Il progetto nel capoluogo lombardo ha già ottenuto il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, nonché la collaborazione di Assolombarda. Non prevedendo il pagamento di rette da parte degli studenti, la scuola si finanzia infatti principalmente attraverso contributi di altre organizzazioni e donazioni.

Complessivamente, 42 conta oggi 56 campus attivi in 31 Paesi, per un totale di 21mila studenti. In Italia è presente anche a Firenze, grazie alla Fondazione CR Firenze che la gestisce tramite un suo ente strumentale con il supporto di Intesa Sanpaolo. Nel nostro Paese, il 70% degli iscritti si concentra nella fascia d’età tra i 18 e i 30 anni. Di questi, il 65% detiene un diploma di scuola superiore e il 25% una laurea. La quasi totalità (95%) trova lavoro a conclusione del programma (60% nello sviluppo software e 30% nel supporto It). Si tratta prevalentemente di gamer, nerd tech e autodidatti, migranti con titoli di studio non riconosciuti in Italia, lavoratori e studenti universitari che vogliono acquisire competenze digitali. Non in ultimo, la scuola offre a Neet e drop-out scolastici la formula giusta per uscire dall’isolamento sociale e ritrovare la strada verso studio e lavoro.

Il percorso formativo di 42 è organizzato in modo da essere compatibile con altre attività di studio o di lavoro e si articola in tre fasi. La prima, denominata “piscine”, dura circa un mese ed è una fase intensiva di selezione, con test logico-matematici e prime esperienze di programmazione. Alle “piscine" segue una fase di 12-18 mesi centrata sull’apprendimento di linguaggi di programmazione, modelli di intelligenza artificiale e altri aspetti legati a web, software e reti. L’ultima fase, della durata di 12-24 mesi, si concentra su cybersecurity, data science e altri contenuti avanzati. 42 non rilascia titoli di studio. Prepara tuttavia la persona a sostenere l’esame per le certificazioni professionali IT Solutions Designer and Developer (Livello 6) e IT Architecture Expert (Livello 7), entrambe riconosciute dallo Stato francese tramite il Rncp (Répertoire National des Certifications Professionnelles). La certificazione equivale a una laurea triennale (Bachelor) nel sistema europeo (EQF) con validità in tutta Europa.

Per candidarsi ai percorsi di 42 Roma è disponibile la pagina online: https://42roma.it/