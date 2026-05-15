Nasce "Work check-Special Horeca"

Un confronto diretto, orientato all’azione, per aiutare i candidati del settore Hospitality a individuare il contesto professionale più adatto e trasformare il proprio profilo in opportunità concrete. Nasce con questo obiettivo Work check-Speciale Horeca, la nuova iniziativa promossa da e-work – l'Agenzia per il lavoro specializzata nella consulenza e somministrazione per aziende e multinazionali – all’interno del format Check by e-work, in programma per tutto il mese di maggio, attraverso cui l’azienda promuove momenti di confronto individuale per supportare i candidati nell’orientamento e nella costruzione di percorsi professionali più consapevoli.

Gli incontri, individuali e su prenotazione, sono pensati come uno spazio di dialogo strutturato tra candidato e recruiter: un momento per analizzare la propria esperienza professionale, valorizzare le esperienze maturate e comprendere come orientarsi nel settore Horeca, anche alla luce delle specificità dei diversi contesti, dei ritmi di lavoro e delle dinamiche organizzative.

«Con Work check-Speciale Horeca vogliamo offrire alle persone un confronto concreto per aiutarle a leggere in modo chiaro il proprio percorso e individuare le reali possibilità nel settore - spiega Cristina Palmieri, responsabile nazionale Horeca di e-work -. L’obiettivo è fornire una valutazione puntuale del profilo e, quando possibile, attivare immediatamente opportunità coerenti con le competenze e le aspettative».

Durante l’incontro il recruiter supporta il candidato nell’analisi del proprio percorso e restituisce un feedback strutturato rispetto alle competenze e alle possibilità di inserimento. L’iniziativa è rivolta sia a profili junior, che si affacciano per la prima volta al settore, sia a profili senior interessati a ripensare il proprio percorso o valutare nuove opportunità di crescita.

Contestualmente vengono inoltre verificate eventuali posizioni già attive: se il profilo risulta in linea con le esigenze delle aziende clienti, può essere avviata una candidatura mirata o un contatto diretto con le realtà interessate.