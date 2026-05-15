Al via la II edizione di "Lecco Talent Lab"

Comincia domenica 17 maggio la II edizione di Lecco Talent Lab, il percorso formativo dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell'imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione al territorio dei Piani Resinelli. Tale percorso rientra nell'ambito del bando promosso dal Comune di Lecco assieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Il percorso prevede tre incontri gratuiti di formazione e orientamento, accompagnati da due esperienze sul campo, per scoprire da vicino esempi concreti di impresa legata al territorio montano. Il percorso è pensato per giovani tra i 18 e i 35 anni: sarà un'occasione unica per chi è interessato a costruire il proprio futuro professionale nei contesti montani e naturalistici. L'iniziativa mira a mostrare come possano nascere idee imprenditoriali sostenibili in montagna, attraverso testimonianze dirette di chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio, trasformando una passione in professione.

Gli incontri si terranno presso la sede dell'Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in via Escursionisti 2, e si svilupperanno nell'arco di un'intera giornata: al mattino – dalle 10 alle 12.30 – saranno presentati i relatori e le loro attività, con un racconto approfondito delle esperienze imprenditoriali, dalle origini dell'idea alle scelte compiute, fino alle difficoltà incontrate e alle collaborazioni costruite sul territorio; nel pomeriggio – dalle 14.30 alle 16.30 – i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche e momenti di confronto, lavorando in piccoli gruppi su casi concreti legati all'impresa in montagna.

Ogni incontro è a numero chiuso, prevedendo un massimo di 15 partecipanti.