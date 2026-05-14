Al Salone del Libro Avvenire e media Cei protagonisti: come seguire gli eventi

Dal 14 al 18 maggio sono tanti gli appuntamenti promossi da “Avvenire”, “Agenzia Sir”, “TV2000” e “inBlu2000” e da Unione Editori e Librai Cattolici Italiani

Dal 14 al 18 maggio al Salone del Libro di Torino saranno numerosi gli eventi promossi da “Avvenire”, “Agenzia Sir”, “TV2000” e “inBlu2000” e dall’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani.

In particolare, saranno quattro gli eventi organizzati in collaborazione con il Salone: venerdì 15 maggio, alle 10.30 (Lingotto Piazzale Oval Sala Bianca) si svolgerà l’incontro “Popotus, notizie che fanno crescere. Trent’anni di giornalismo per l’infanzia” al quale interverranno Matteo Corradini, Valeria Della Valle, il direttore di “Avvenire” Marco Girardo, Della Passarelli; modera Nicoletta Martinelli.

Sabato 16 maggio, alle 11.30 (Lingotto Centro Congressi Sala 500), è in programma il dialogo tra il Card. Matteo Zuppi e Aldo Cazzullo su “Da Francesco a Francesco: un nome, due svolte”.

Domenica 17 maggio, alle 17.30 (Lingotto Pad.2 Sala Rosa) si parlerà di “Play2000, la piattaforma streaming di TV2000” con Mario Calabresi e Vincenzo Morgante. Alle 18.30 (Lingotto Pad. 1 Sala Granata), padre Francesco Ielpo e Nello Scavo dialogheranno con Andrea Avveduto su “Sentinella, quanto resta della notte? Sia pace in Terra Santa!”. Numerose anche le iniziative che si svolgeranno all’interno dello stand Cei-Uelci (Padiglione Oval V 101-102).

Tra queste: giovedì 14 maggio, alle 11.30 i “Giochi paralimpici: quando lo sport diventa cultura”; alle 13.30, “La consegna. Conservare la fede e fare la differenza”; alle 15.30 “Avvenire” incontra il Card. Jean-Paul Vesco, Arcivescovo di Algeri.

Venerdì 15 maggio, alle 11.30, ITL Libri promuove il dibattito “Dire, fare e lottare contro la mafia oggi”; alle 12.30, EMI – Editrice Missionaria Italiana propone “Ad Haiti sognavo la neve”; alle 14.30 Il Pozzo di Giacobbe in collaborazione con “Avvenire” organizza l’incontro “Abbasso tutte le guerre. Rileggere don Milani nell’epoca della terza guerra mondiale a pezzi”; alle 16.30 è previsto il panel “Se non ritornerete come i bambini”, promosso da Uelci in collaborazione con” Avvenire”, a cui prenderanno parte il Card. José Tolentino Mendonça, Stefania Auci e Alessandro Zaccuri.

Sabato 16 maggio: alle 12.30, si terrà un evento dedicato a “Lampedusa: la frontiera che si fa domanda. Tra naufragi, approdi e salvezze nell’epoca della globalizzazione dell’impotenza”; alle 15.30, si parlerà de “Le radici cristiane dell’Europa. Basilio di Cesarea” (Edizioni Città Nuova).

Tra i diversi appuntamenti di domenica 17 maggio: alle 10.30, “Avvenire” presenta “Interferenze: la lunghezza d’onda della felicità” con Gabriella Greison; alle 12.30, “La vita e l’attesa. Il meglio deve ancora venire” (Vita e Pensiero) con mons. Vincenzo Paglia e Marco Girardo; alle 14.30 “Invecchiare in salute”, incontro promosso da “Avvenire”, con Silvio Garattini; alle 16.30 “San Francesco per davvero. Un’indagine tra storia, fede e domande del presente”, organizzato da “TV2000”. Tra gli appuntamenti, da segnalare anche che sabato alle 16.30 il mensile di “Avvenire” “Luoghi dell’infinito” incontra i suoi lettori (“Immaginare il mondo” con Gianpaolo Arena, Luca Fiore e Alessandro Beltrami) mentre lunedì 12.30 sarà la volta del settimanale “Gutenberg” (“Fermarsi a pensare in un mondo che corre” con Simone Paliaga, Roberto Righetto, Giovanni Scarafile, Alessandro Zaccuri ed Edoardo Castagna).