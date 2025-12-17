Industria, Ariston ha comprato il 100% di Riello per 289 milioni

Torna sotto controllo italiano Riello, azienda centenaria (è stata fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto) che produce caldaie, climatizzatori, pompe di calore e altri prodotti nel settore del "comfort climatico e combustion technologies". Ariston ha annunciato di avere trovato l'accordo per comprare l'intera Riello dal fondo Carrier Global Corporation in un'operazione da 289 milioni di euro. Ariston, altro marchio storico italiano, ha sede a Fabriano ed è controllato dalla famiglia Merloni.

«L'operazione consente di generare molteplici leve di creazione di valore, grazie a sinergie tecnologiche, ottimizzazioni negli approvvigionamenti e nella logistica, e ad un portafoglio di prodotti complementare» hanno spiegato da Ariston in una nota , spiegando anche che «tutte le principali strutture industriali di Riello saranno trasferite ad Ariston Group, inclusi gli stabilimenti produttivi di Legnago e Volpago (Veneto, Italia), Torun (Polonia), Shanghai (Cina), il sito di assemblaggio e testing di Mississauga (Ontario, Canada) e i centri R&D di Lecco (Lombardia, Italia) e Angiari (Veneto, Italia). Circa 1.150 dipendenti Riello entreranno a far parte di Ariston Group, con circa la metà basata in Italia».

«Sono lieto di annunciare l’acquisizione di Riello, una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita. Riello rappresenta con orgoglio un’icona italiana centenaria nei settori del comfort termico e delle tecnologie avanzate di combustione» ha dichiarato Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. «Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell'industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L'acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico» ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso