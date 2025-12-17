Manovra: Fdi ritira emendamento sul contante a 10mila euro
La scelta di raddoppiare la soglia per i pagamenti cash aveva creato non pochi malumori nell'opposizione
1 min di lettura
December 17, 2025
Niente di fatto al momento per l'innalzamento del tetto del contante sopra l'attuale soglia di 5mila euro. È stato infatti ritirato l'emendamento di FdI, a prima firma del senatore Matteo Gelmetti, che introduceva dal primo gennaio 2026 una imposta speciale di bollo, di 500 euro, sui pagamenti effettuati in denaro contante in Italia per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro. La proposta alzava di fatto il tetto attuale all'uso del contante: oggi si può pagare cash fino a 5.000 euro, oltre questa soglia bisogna obbligatoriamente ricorrere a forme di pagamento tracciabili (carte o bonifico).
© RIPRODUZIONE RISERVATA