Warner Bros verso il rifiuto dell'offerta ostile di Paramount da 108 miliardi

La Warner Bros. Discovery (Wbd) avrebbe raccomandato ai propri azionisti di respingere l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari della Paramount, pari a 30 dollari ad azione. Lo rivela il Financial Times, secondo cui Warner ha rilevato quattro critiche fondamentali all'offerta della Paramount. La prima - e forse la più importante - è che, secondo il colosso televisivo, la proposta sarebbe carente rispetto a quella da 83 miliardi presentata all'inizio del mese da Netflix, che consentirà a Wbd di andare avanti sulla strada della prevista scissione delle sue reti televisive via cavo, tra le quale figurano Cnn, Discovery e Turner.

Secondo le fonti, la documentazione presentata da Warner è in attesa dell'approvazione definitiva del consiglio di amministrazione, i cui tempi potrebbero ancora slittare. Ieri il prezzo delle azioni Wbd si aggiravano intorno ai 29 dollari ad azione, il che suggerisce che gli investitori si aspettano un'offerta più allettante da parte di Paramount. Sempre ieri, in un ulteriore colpo di scena, la società di investimento del genero di Donald Trump Jared Kushner, Affinity Partners, che aveva sostenuto l'offerta della Paramount, si è ritirata. «Con due forti concorrenti in competizione per assicurarsi il futuro di questa risorsa americana unica, Affinity ha deciso di non cogliere più questa opportunità», ha affermato la società in una nota, aggiungendo che «le dinamiche dell'investimento sono cambiate in modo significativo da quando abbiamo iniziato a partecipare, a ottobre. Continuiamo a credere che ci sia una forte motivazione strategica per l'offerta di Paramount».