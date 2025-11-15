Avanza il deserto commerciale: in 12 anni persi 140mila negozi

La desertificazione commerciale avanza tra negozi chiusi e sfitti e rischia di trasformare in maniera radicale le città, rendendole meno vivibili e inclusive. Senza interventi di rigenerazione urbana nei prossimi dieci anni un quinto delle attività di commercio al dettaglio sparirà. È Confcommercio a rilanciare l’allarme su un fenomeno ormai radicato in vista dell’evento “inCittà. Spazi che cambiano, economie urbane che crescono” che si terrà a Bologna il 20 e il 21 novembre e al quale prenderanno parte tra gli altri il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepresidente della Commissione europa Raffaele Fitto.

I dati sono allarmanti: negli ultimi dodici anni l’Italia ha registrato una riduzione di oltre 140mila tra negozi e attività ambulanti, ai quali si aggiungono altri 105mila spazi sfitti (un quarto dei quali da oltre un anno). Se non ci sarà un’inversione di rotta da qui al 2035 chiuderanno i battenti altri 114mila negozi, oltre un quinto del totale. A sorpresa sono le città medio-grandi del Centro-Nord quelle più esposte mentre per alcuni Comuni del Mezzogiorno il calo sarebbe più contenuto, soprattutto per la riduzione dei residenti e il minor ricorso agli acquisiti online. Attualmente sono 534mila le imprese del commercio al dettaglio operative di cui circa 434mila in sede fissa, 71mila ambulanti e 30mila appartenenti ad altre forme (internet, vendita per corrispondenza, ecc). Rispetto al 2012 si registra un drastico calo (118mila negozi e 23mila attività ambulanti) risultato di una crescita insufficiente dei consumi interni e al cambiamento dei comportamenti di spesa degli italiani. Nello stesso periodo, infatti, le attività di vendita digitali sono cresciute del 114%. Le contrazioni più rilevanti hanno riguardato i distributori di carburante (42,2%) le attività culturali e ricreative (34.5%), mobili e ferramenta (26,7%) abbigliamento e calzature (25%). Fuori dal coro i servizi di alloggio e ristorazione che sono cresciuti del 5,8% con circa 18mila attività in più concentrate in particolare sul fronte della ristorazione (17,1%). Un trend sostenuto da tre fattori: l’aumento dei turisti, la diffusione di nuovi modelli di consumo (delivery e asporto) e la trasformazione di molti bar tradizionali in attività di somministrazione. In calo gli alberghi tradizionali (9,5%) mentre le altre forme ricettive sono aumentate del 92%.

Per quanto riguarda i negozi sfitti le Regioni più colpite sono la Lombardia e il Veneto, seguite dal Piemonte. A livello di impatto percentuale sul totale della rete distributiva però ad essere penalizzate sono le Regioni più piccole come Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Tra i Comuni con la più bassa densità commerciale spiccano Fiumicino, Trento, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni (in provincia di Milano) e Ancona.

«La desertificazione dei negozi è un problema economico, sociale e di coesione: ogni saracinesca abbassata significa meno sicurezza, meno servizi, meno attrattività e meno socialità» ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli sottolineando la necessità di «sostenere il commercio di prossimità con politiche fiscali più eque, accesso al credito più facile e meno costoso e misure specifiche per affrontare la transizione economica». Sangalli ha poi ricordato il problema dei negozi sfitti e il progetto Cities che ha proprio l’obiettivo di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale promuovendo la rigenerazione delle aree e la creazione di spazi destinati alla comunità.