San Pietro: nessun bistrot sulla terrazza, solo l'ampliamento del punto ristoro

Si tratta di un «ampliamento» del piccolo punto ristoro già presente, dunque, non di un «bistrot» nuovo di zecca, sul terrazzamento che sovrasta la Basilica di San Pietro. A chiarirlo, dopo la notizia pubblicata sull’edizione odierna de 'Il Messaggero', che riporta la presunta apertura di un ristorante proprio sopra l’edificio, direttamente l’Ufficio delle comunicazioni della Basilica. «Con riferimento alle notizie circolate oggi - hanno specificato tramite la Sala Stampa vaticana - si precisa che, per far fronte agli accresciuti flussi di visita, è allo studio un ampliamento della superficie della terrazza visitabile dai pellegrini» che «permetterebbe di alleggerire la concentrazione dei visitatori in Basilica, e favorire un clima di maggior raccoglimento».

Con i lavori, che secondo il quotidiano romano sarebbero invece «ormai a buon punto», «si renderebbero disponibili alcuni spazi dove poter ampliare il piccolo punto di ristoro già esistente, dallo stile sobrio e consono al contesto, rispettoso della sacralità del luogo, che viene incontro alle necessità dei pellegrini». Non una nuovo ristorante per i turisti, dunque, ma un sobrio ingrandimento di un'area già esistente.

Il quotidiano romano aveva riferito che in Vaticano, «da tempo», si starebbe «silenziosamente» lavorando alla realizzazione di un ristorante collocato «proprio sul grande terrazzamento che sovrasta San Pietro». Il presunto bistrot, si legge ancora, «verrà realizzato sfruttando alcuni dei locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dai Sampietrini, gli addetti alla cura della basilica» e che «proprio in queste settimane sono arrivati i materiali e gli arredi destinati al locale». Sarebbe questo un segnale, dice ancora ‘Il Messaggero’ citando fonti vaticane, «che i lavori in corso sono ormai a buon punto benché non vi sia ancora la data del completamento». Il progetto, sempre secondo il quotidiano, avrebbe dovuto vedere la luce già durante l’Anno santo 2025.