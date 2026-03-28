Papa Leone è arrivato nel Principato di Monaco. Mattarella: servono parole capaci di suscitare speranza

Campane a festa nel Principato di Monaco per l'arrivo di papa Leone, appena arrivato. Si tratta della visita del primo pontefice in epoca contemporanea.

Al Santo Padre è arrivato, in occasione del viaggio, il messaggio del presidente della repubblica, Sergio Mattarella. «Nel ringraziare Vostra Santità per il messaggio che ha voluto cortesemente indirizzarmi, desidero formulare, a nome mio e del popolo italiano, i migliori auguri per il Viaggio Apostolico che si accinge a compiere nel Principato di Monaco - ha scritto il capo dello Stato -. La grande attesa, già da molte settimane resa manifesta dalle autorità, dai giovani monegaschi e dalla locale comunità ecclesiastica mentre si apprestano ad accogliere la Santità Vostra, testimonia del saldo legame che unisce il Principato alla Santa Sede e della profonda radice cristiana di quella terra. Il motto "Io sono la via, la verità e la vita" che Ella ha scelto per questa prima missione del 2026 risponde pienamente all'esigenza, ovunque avvertita, di udire parole capaci di suscitare speranza e ispirare concordia tra i popoli».