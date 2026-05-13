L'Europa sta diventando dipendente dal gas americano

Dan Jørgensen, torna a lanciare l’allarme energetico, , un Ieefa (Istituto per l’analisi di economia energetica e finanza) traccia il quadro della situazione. “Siamo di fronte a una situazione molto seria – ha dichiarato Jorgensen a margine del Consiglio dei ministri Ue competenti a Bruxelles - la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile”. Le misure adottate in questi mesi per rispondere alla crisi mediorientale, come i sussidi e gli sgravi sui combustibili fossili, ha avvertito, “devono essere mirate e devono essere temporanee”. Soprattutto, “la cosa migliore che possiamo fare per i nostri cittadini e le nostre industrie è rendere il più allettanti possibile gli incentivi che li spingano ad abbandonare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili”. L’Europa è sempre più dipendente dal gas liquido Usa e ha mancato gli obiettivi Ue di riduzione. Nel giorno in cui il commissario all’Energia,, torna a lanciare l’allarme energetico, , un rapporto pubblicato dall’(Istituto per l’analisi di economia energetica e finanza) traccia il quadro della situazione. “Siamo di fronte a una situazione molto seria – ha dichiarato Jorgensen a margine del Consiglio dei ministri Ue competenti a Bruxelles - la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile”. Le misure adottate in questi mesi per rispondere alla crisi mediorientale, come i sussidi e gli sgravi sui combustibili fossili, ha avvertito, “devono essere mirate e devono essere temporanee”. Soprattutto, “la cosa migliore che possiamo fare per i nostri cittadini e le nostre industrie è rendere il più allettanti possibile gli incentivi che li spingano ad abbandonare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili”.

Complessivamente, secondo il rapporto Ieefa tra il 2021 e il 2025 l’Ue ha ridotto le importazioni di gas via gasdotto del 41%, ma intanto, in compensazione, è cresciuto l’import di Gnl. È qui che si vede la crescente dipendenza dagli Stati Uniti. “Le importazioni di gas statunitense – si legge nel documento – sono più che triplicate tra il 2021 e il 2025”. Nel primo trimestre 2026, in media l’Europa ha acquistato il 63% del Gnl dagli Stati Uniti. Per l’Italia questa percentuale è del 55% (con una spesa di 3,5 miliardi di euro), al contempo però il nostro Paese è il maggiore acquirente di gas dal Qatar (33%), il che, vista la chiusura dello Stretto di Hormuz, non è certamente una buona notizia.

Tornando all’Europa nel suo complesso, l’Ieefa ricorda che già prima della guerra in Iran aveva avvertito che l’Ue “rischia una dipendenza energetica in cui gli Stati Uniti rappresentano il 75-80% delle sue importazioni entro il 2030. A questo ritmo di crescita, l’Ue acquisterà l’80% del suo Gnl negli Stati Uniti nel 2028 e nel 2029”. Particolarmente dipendenti da Oltreoceano in questo ambito sono la Germania (89%), la Croazia (87%), l’Olanda (77%), la Polonia (75%) e la Grecia (73%) e, fuori dall’Ue, il Regno Unito (82%). “Il passaggio dell’Europa dal gas via gasdotto al Gnl - dichiara Ana Maria Jaller-Makarewicz, capo analista per l’Europa dell’Ieefa - avrebbe dovuto garantire maggiore sicurezza energetica e diversificazione delle forniture. Ma le interruzioni legate alla guerra in Medio Oriente e l’eccessiva dipendenza dal Gnl statunitense dimostrano che questa strategia ha fallito su entrambi i fronti”. E poi c’è la Russia, che rappresenta al momento il secondo fornitore di Gnl, pari al 13% dell’import nel primo trimestre 2026, con un aumento del 16% su base annua. Sul fronte gasdotti al primo posto per le forniture all’Ue è ora la Norvegia (54%), seguita dall’Algeria (18%). Al terzo posto (11%) ancora il gas russo, attraverso gasdotti in Turchia.