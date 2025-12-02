Leone XIV: vi racconto come ho vissuto il Conclave che mi ha eletto Papa

Leone XIV si racconta. E per la prima volta racconta anche il Conclave da cui è uscito Papa. Con una premessa. «Credo molto al segreto, anche se so che ci sono state interviste pubbliche che hanno svelato alcuni passaggi», spiega ai giornalisti sul volo papale che lo riportava a Roma dal Libano dove ha concluso il suo primo viaggio apostolico. Però spiega che cosa è successo nel suo cuore e nella sua mente mentre i voti per lui continuavano a crescere nella Cappella Sistina l’8 maggio. «Quando ho visto come le cose si stavano mettendo, mi sono arreso e ho capito che tutto ciò poteva diventare realtà». Ossia essere Papa. «Allora ho fatto un profondo respiro e ho detto: “Eccomi, Signore. Tu mi conduci nel cammino”». Perché, aggiunge, «credo profondamente che ogni cosa è nelle mani di Dio. Lo avevo anche sottolineato a una giornalista che il giorno prima di essere eletto mi aveva fermato per strada e mi aveva chiesto che cosa pensassi del fatto di essere fra i candidati favoriti».

Ed è un Leone XIV che, nella sua prima conferenza stampa, rivela di voler essere «ponte», del suo lavoro «dietro le quinte» per tessere reti di dialogo e di pace sullo scenario internazionale, dell’«entusiasmo» che gli ispirano i giovani, del desiderio di andare in Algeria nei luoghi di sant’Agostino e poi nel “suo” Sud America, della sua preoccupazione per la solitudine che le nuove tecnologie producono. Il tutto con un approccio chiaro ma attento ad evitare fratture; con un tocco d’ironia; e con una apertura di credito nei confronti delle autorità italiane per l’azione che possono svolgere nelle trattative fra Ucraina e Russia. «Il ruolo dell’Italia potrebbe essere molto importante perché culturalmente e storicamente ha la capacità di essere mediatrice in mezzo a un conflitto. E suggerirei che la Santa Sede possa incoraggiare questa via in modo che si cerchi di arrivare insieme una soluzione in grado di portare a una giusta pace in Ucraina».

ll Conclave e chi è Prevost

«Per capire chi è Prevost – fa sapere – c'è un libro che vorrei citare: è "La Pratica della presenza di Dio" di Fratello Lorenzo». L'autore è un monaco carmelitano del XVII secolo. E il sottotitolo recita: "La migliore regola della vita santa". «È un libro molto semplice. Descrive un percorso di spiritualità e di preghiera che puoi compiere nella tua vita e che si basa su una regola minima: permettere al Signore di guidarti. Questa è la mia spiritualità. L'ho vissuta anche in mezzo a grandi difficoltà, quando ero in Perù, e ogni volta che sono stato chiamato a incarichi che mai avrei immaginato di affrontare». Nella conversazione con i giornalisti, rispondendo alle loro domande, Leone XIV confida che «un paio di anni fa pensavo a quando mi sarei ritirato». Ride il Papa di fronte alla stampa internazionale. E aggiunge: «Ma alcuni devono continuare a lavorare». Lui come Pontefice.

Il volto del Papa e i giovani

Scherza il Papa quando parla delle espressioni del suo volto che fanno il giorno del mondo e che vengono commentate dalla stampa. «Ho una faccia espressiva. E mi diverte vedere come i giornalisti la interpretano. È interessante: qualche volta ci ho trovato buone idee, perché voi pensate di leggere la mia mente o il mio viso, ma non sempre siete nel giusto». Poi i giovani. Il Papa fa riferimento sia «al Giubileo dei giovani con più di un milione di ragazzi», sia all’incontro con i ragazzi libanesi, 15mila arrivati da tutto il Paese per abbracciarlo. «È meraviglioso. E a me stesso ripeto: sono tutti qui perché vogliono vedere il Papa, messaggero di pace. Soltanto recepire il loro entusiasmo mi è di grande aiuto. Non mi stancherò mai di apprezzare ciò che i giovani mostrano al mondo».

Il Papa e le crisi del mondo

Leone XIV descrive anche il suo impegno e quello della Santa Sede negli scenari di guerra. Come il Medio Oriente. «Anche durante questo viaggio – spiega guardando alle tappe in Turchia e Libano – ho avuto incontri personali con esponenti che hanno ruoli politici o con persone e gruppi che hanno a che fare con situazioni di conflitto». Ma, tiene a precisare, «il nostro lavoro non è questione pubblica che sbandieriamo lungo le strade. Così abbiamo sempre fatto e così continueremo a fare per cercare di convincere le parti a fermare le armi o la violenza e a sedersi intorno al tavolo per trovare soluzioni adeguate». Del resto, precisa, «penso che la pace sia possibile». E, rispondendo a una domanda su Hezbollah, dichiara: «Come Chiesa chiediamo che rinunci alle armi e scommetta sul dialogo. Però preferisco non aggiunge altro…». Riservatezza. Ma anche risolutezza. Sulla guerra fra Ucraina e Russia il Papa ricorda che «tante volte abbiamo chiesto il cessate il fuoco e il dialogo. È un conflitto in cui si intersecano molti aspetti»: dall’«aumento della produzione delle armi» ai «cyberattacchi». E chiede che l’Europa abbia un suo posto nel negoziato. «Il presidente Usa aveva pensato a un piano di pace senza l’Europa. Ma il continente l’ha convinto a modificarlo». Nell’agenda papale anche le tensioni fra Venezuela e Stati Uniti con l’ipotesi di un intervento militare voluto da Trump. «Intendiamo contribuire a trovare una via d’uscita per il bene della popolazione. C’è stata, sì, una conversazione a telefono tra i due presidenti; però resta la possibile invasione via terra e via mare: non è la strada per cambiare ciò che gli Stati Uniti hanno in mente. Meglio il dialogo o le pressioni economiche»

Se i musulmani fanno paura

Al Papa viene chiesto di commentare il fatto che in Occidente molti cristiani percepiscono i migranti, soprattutto musulmani, come una minaccia. «Ci sono paure che vengono alimentate anche da quanti sono contro l'immigrazione. Ecco perché, come testimonia il Libano, occorre mostrare al mondo che l’amicizia tra i musulmani e i cristiani è già realtà. Si tratta di una lezione che dovrebbe essere fatta propria sia in Europa sia in Nord America». Non spaventati e più promotori di dialogo, sintetizza il Pontefice.

Il Cammino sinodale in Germania

È un Cammino sinodale complesso quello in Germania. Con aperture che rischiano di diventare fratture con Roma. Ne è consapevole Leone XIV. «La sinodalità può essere vissuta diversamente in vari luoghi ma non significa rottura», premette durante il volo papale. Ma sul caso tedesco avverte: «So che molti cattolici della Germania credono che alcuni aspetti del percorso sinodale celebrato finora non rispecchino il loro modo di vivere la Chiesa. C’è bisogno di più dialogo e ascolto perché nessuna voce sia esclusa o silenziata da quanti ne hanno una più forte. Al tempo stesso i vescovi tedeschi hanno una interlocuzione costante con la Curia Romana. E sono sicuro che ci saranno aggiustamenti su entrambi i versanti, in modo che tutto funzioni positivamente».