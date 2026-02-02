Una vittima di abusi irlandese ricevuta da Leone XIV. «Ha capito il mio dolore»

Oggi Leone XIV ha ricevuto in udienza privata in Vaticano l’irlandese David Ryan, vittima di violenze da bambino nel Blackrock College di Dublino, gestito dai Missionari dello Spirito Santo, insieme al fratello Mark, scomparso nel 2023 all’età di 62 anni.

Secondo quanto riportato da Vatican News, Ryan ha sottolineato che ci sono voluti circa quarant’anni per arrivare alla consapevolezza che gli abusi non fossero colpa sua o del fratello, ma addebitabili agli autori delle violenze. «Non era colpa mia, ma colpa degli altri», ha affermato, riflettendo sul lungo percorso di elaborazione del trauma.

Durante l’udienza il Papa ha espresso parole di vicinanza e scuse per Ryan, per il fratello e per tutte le persone che hanno subito abusi in contesti ecclesiastici irlandesi. «Ha capito il mio dolore» ha detto Ryan.

Nel corso dell’incontro, sempre Ryan ha anche consegnato a Leone XIV un distintivo raffigurante la croce di santa Brigida di Kildare, copatrona dell’Irlanda, in occasione della memoria liturgica celebrata il 1° febbraio.

All’udienza ha preso parte, negli ultimi minuti, anche Deirdre Kenny, attivista di One In Four, un gruppo di supporto alle vittime di abuso in Irlanda.