Leone XIV si è fermato a pregare sulla tomba di papa Francesco

Prima di andare a Castel Gandolfo, Prevost ha voluto fermarsi nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è fermato prima davanti alla tomba del predecessore e poi davanti all'icona della Salus Populi Romani

Questa sera Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani. Ha proseguito poi verso Castel Gandolfo. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Prevost si fermerà a Castel Gandolfo fino a domani sera. In mattinata il Pontefice ha presieduto la Messa in suffragio dei pastori scomparsi negli ultimi dodici mesi. E il primo nome è quello di Francesco, il Papa morto il 21 aprile. La celebrazione che, com’è tradizione, si svolge all’inizio di novembre, nei giorni che seguono la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti, si è tenuta all’altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro. Prevost, poi, è sceso nelle Grotte della Basilica Vaticana per la preghiera privata davanti ai sepolcri dei Pontefici defunti.

Papa Leone XIV in preghiera davanti alla tomba del predecessore, papa Francesco, nella Basilica di Santa Maria Maggiore / VATICAN MEDIA