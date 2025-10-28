Leone XIV: «L'educazione come atto di speranza»

L’educazione cristiana, in un mondo «complesso, frammentato, digitalizzato», deve essere un’«opera corale», che «rimette al centro la persona umana» e la fa crescere in «tutte le dimensioni», prima tra tutte quella spirituale. Si intitola Disegnare nuove mappe di speranza la prima Lettera apostolica di papa Leone XIV, lunga nove pagine e divisa in undici paragrafi, che è stata pubblicata stamattina. Per l’occasione del 60° anniversario della Dichiarazione conciliare sull'educazione cattolica, Gravissimum educationis, che ricorre oggi, Prevost ha proposto una nuova lettura del documento dei padri conciliari sottolineando, per il nuovo millennio, «l’imperativo di aggiornare» l’offerta educativa «alla luce dei segni dei tempi». Tempi nuovi, sottolinea Leone XIV, in cui le sfide da affrontare sono molto diverse da quelle vissute dalle generazioni del secolo scorso, e oggi parlano di «iper-digitalizzazione», «crisi delle relazioni», «insicurezza sociale» e «disuguaglianze».

La bussola della Gravissimum educationis

A sessant’anni dalla Dichiarazione che ha ribadito «l’importanza dell’educazione nella vita della persona umana», scrive il Papa, quel testo «non ha perso mordente», perché dalla sua «ricezione è nato un firmamento di opere e carismi che ancora oggi orienta il cammino». Si tratta di una vera e propria «costellazione educativa» di scuole, università, movimenti istituti, associazioni laicali. Ricordando il documento conciliare, Leone XIV ha voluto riaffermare come l’educazione non sia una «attività accessoria, ma forma la trama stessa dell’evangelizzazione». La storia dell’educazione cattolica è, in ogni caso, una «storia dello Spirito all’opera», dice Prevost, che nel testo ripercorre la genealogia pedagogica della Chiesa, dai Padri del deserto a Maria Montessori.

Tra i temi su cui insiste di più papa Leone, c’è quello della “comunità educante”, perché l’educazione cristiana deve essere «un’opera corale» di ricerca della verità, con un «noi» fatto di docenti, studenti, società e famiglie. Proprio quest’ultime nella Gravissimum educationis erano definite «la prima scuola di umanità», centro propulsore della formazione umana, e che, sottolinea Prevost, continuano ad essere oggi «il primo luogo educativo». Per Leone XIV, l’educazione cristiana oggi «deve abbracciare l’intera persona: spirituale, intellettuale, affettiva, sociale, corporea», e rimettere al centro «la persona», facendole riscoprire «il senso della vita, la dignità inalienabile, la responsabilità verso gli altri». Si tratta di rilanciare uno stile educativo che «promuova il rispetto, l’accompagnamento personalizzato, il discernimento e lo sviluppo di tutte le dimensioni umane». È urgente, scrive il Papa, un’educazione che non taccia davanti alle ingiustizie sociali e ambientali, e promuova la consapevolezza che la «pace» è responsabilità di ciascuno.

Le nuove sfide

L’ambiente digitale è il contesto in cui l’educazione cattolica oggi si trova ad affrontare molte delle nuove sfide. Per «abitare questi spazi», dice Leone, occorre «creatività pastorale», e poi propone di «rafforzare la formazione dei docenti anche sul piano digitale, di valorizzare la didattica attiva, promuovere il service-learning» e di «evitare la tecnofobia». L’intelligenza artificiale e gli ambienti digitali vanno «orientati alla tutela della dignità, della giustizia e del lavoro». Alle comunità educanti il Papa dice di “disarmare” le parole, perché «l’educazione non avanza con la polemica», di alzare lo sguardo e custodire il cuore, per essere «servitori del mondo educativo» e «coreografi della speranza». Rilanciando il Patto educativo globale, promosso da papa Francesco, Leone XIV ha consegnato alle realtà educative «tre priorità» per una «nuova stagione»: la cura della vita interiore dei giovani, la formazione all’uso sapiente delle tecnologie e dell’AI e l’educazione alla pace e alla riconciliazione, con l’insegnamento di linguaggi nonviolenti.