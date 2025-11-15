L'amore del Papa per il cinema: «È arte che custodisce bellezza»

«Il cinema è un’arte giovane, sognatrice e un po’ irrequieta, ma capace di mettere in movimento la speranza». Con queste parole papa Leone XIV ha accolto stamattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico oltre cento protagonisti della settima arte, giunti dall'Italia e da tutto il mondo per l’udienza dedicata al mondo del cinema. Un incontro che ha assunto il tono di un dialogo profondo sul senso dell’immagine e sul ruolo culturale delle sale, oggi minacciate dalla crisi. Tra i presenti, volti noti come Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Monica Bellucci, Raoul Bova, Ferzan Ozpetek, Vittorio Storaro, e il regista statunitense Spike Lee, che al termine ha voluto omaggiare il Papa con un dono originale: una maglia NBA con la scritta «Pope Leo 14».

Nel suo discorso, il Pontefice ha ricordato che il cinema compie in questi giorni 130 anni dalla prima proiezione dei fratelli Lumière: «All’inizio era un gioco di luci e ombre – ha detto – ma presto è diventato espressione della volontà di contemplare e comprendere la vita». Per Leone XIV, la forza del grande schermo sta nella capacità di «associare quello che sembra essere soltanto intrattenimento con la narrazione dell’avventura spirituale dell’essere umano». Entrare in una sala, ha aggiunto, «è come attraversare una soglia: nel buio e nel silenzio l’occhio torna attento, il cuore si lascia raggiungere, la mente si apre a ciò che non aveva ancora immaginato». Il Papa ha lanciato un appello a difendere le sale cinematografiche, «cuori pulsanti dei nostri territori», contro «una preoccupante erosione che le sta sottraendo a città e quartieri». E ha invitato le istituzioni «a cooperare per affermare il valore sociale e culturale di questa attività». Poi un monito sull’omologazione digitale: «La logica dell’algoritmo tende a ripetere ciò che “funziona”, ma l’arte apre a ciò che è possibile. Difendete la lentezza quando serve, il silenzio quando parla, la differenza quando provoca». Perché «la bellezza non è solo evasione, ma soprattutto invocazione».

Nel contesto del Giubileo, Leone XIV ha definito i cineasti «pellegrini dell’immaginazione, narratori di speranza, messaggeri di umanità». E ha citato il messaggio agli artisti di Paolo VI: «Questo mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione». Da qui l’invito a «fare del cinema un’arte dello Spirito», capace di «educare lo sguardo» e di «non fuggire il mistero della fragilità». «Il grande cinema – ha spiegato – non sfrutta il dolore, lo accompagna, lo indaga. Dare voce ai sentimenti complessi è un atto d’amore». Infine, il Papa ha sottolineato la dimensione comunitaria del lavoro cinematografico: «Un film è un’opera corale, frutto di talenti diversi che si sostengono a vicenda». E ha augurato che il cinema «resti sempre un luogo d’incontro, una casa per chi cerca senso, un linguaggio di pace». «Che non perda mai la capacità di stupire – ha concluso – continuando a mostrarci anche un solo frammento del mistero di Dio».