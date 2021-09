Monsignor Vincenzo Bertolone si è dimesso da arcivescovo di Catanzaro-Squillace - Archivio Avvenire

Monsignor Vincenzo Bertolone si dimette da arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Come indicato dal Bollettino della Sala stampa della Santa Sede, infatti, il Papa ha accettato la rinuncia del presule, che compirà 75 anni il prossimo 17 novembre.



Ad annunciare il passo indietro è stato lo stesso Bertolone con una lettera illustrata al clero diocesano convocato in Curia. «Oggi – sottolinea Bertolone – mi congedo da voi, con i quali ho lealmente collaborato per la difesa dei beni comuni e, in particolare della legalità e della giustizia, nella comune costruzione della civiltà umana nella nostra amata Calabria».



Quanto al futuro – continua l’arcivescovo – ci sono «i sogni soltanto onirici e i sogni profetici, quelli che lo Spirito Santo invia per prefigurare un cambiamento. Ecco il sogno e la speranza profetica per i nostri tempi qui in Calabria: costruire un’altra società fondata sul rispetto e l’aiuto reciproco, sulla speranza per i giovani e sulla consolazione per gli anziani e gli emarginati. E i cattolici, che non debbono fare solo gli spettatori o le comparse, continuino a dare, come mi sono sforzato di fare anch’io con le mie umili e quasi nulle possibilità, il loro contributo, sprigionino le energie umane e spirituali migliori da offrire come forma di servizio non solo agli italiani, ma all’Europa e al mondo, al momento che noi cristiani, vescovi, preti, consacrati e laici, viviamo non fuori, ma dentro la città. In questo senso, facciamo politica».



Bertolone, siciliano di San Biagio Platani (Agrigento), ha assunto il governo pastorale di Catanzaro-Squillace il 29 maggio 2011 proveniente da Cassano all’Jonio diocesi che aveva guidato per quasi 4 anni.

Come amministratore apostolico di Catanzaro-Squillace il Papa ha nominato monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina. «Vivrò questa nuova esperienza - scrive Panzetta nel primo messaggio alla sua nuova comunità - come un’opportunità di conoscere le persone e i volti di un popolo che si caratterizza per una fede profonda, una carità operosa e una speranza vivace».