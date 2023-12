Monsignor Russo intervistato dopo la nomina - undefined

COMMENTA E CONDIVIDI













Monsignor Giuseppe Russo, 57 anni, attuale parroco di San Francesco d’Assisi, a Martina Franca (Taranto), è il nuovo vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. L’annuncio, in contemporanea con la pubblicazione del bollettino della Sala stampa vaticana, è stato dato a Taranto, nel Salone dei Vescovi dell’episcopio, dall’arcivescovo Ciro Miniero alla presenza del nuovo pastore, e, nella cattedrale di Altamura, dall’arcivescovo-vescovo Giovanni Ricchiuti, che lascia la Chiesa locale, per raggiunti limiti di età, a distanza di 10 anni dalla nomina in Puglia, dopo l'esperienza alla guida dell'Arcidiocesi lucana di Acerenza.

Monsignor Russo è nato il 12 giugno 1966 a San Giorgio Jonico (Taranto). Ha studiato filosofia e teologia nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, conseguendo il baccellierato in teologia e la licenza in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense di Roma (1996). Ma il nuovo vescovo è anche laureato in ingegneria civile all’Università di Pisa e vanta un titolo di architetto onorario (2014). Membro dell’Istituto Servi della Sofferenza, è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1995. Ha guidato il Servizio nazionale per l’Edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana (2005-2015). Docente al master Architettura e arti per la liturgia del Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo (2010-2015), ha ricoperto l'incarico di sotto-segretario dell’Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica) dal 2016 al 2022, quando gli è stata affidata la guida della parrocchia San Francesco d’Assisi a Martina Franca.

Monsignor Russo prenderà possesso della diocesi di Altamura l’11 febbraio prossimo.