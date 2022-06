Vatican Media

Il Papa ha invocato di nuovo la pace in Europa. Salutando i fedeli polacchi in udienza generale, Francesco ha ricordato che oggi si celebra "la regina Santa Edvige, Apostola della Lituania e fondatrice dell'Università Jagellonica". "Durante la sua canonizzazione, san Giovanni Paolo II ricordò che per opera sua la Polonia fu unita alla Lituania e alla Rus'. Affidatevi alla sua intercessione, pregando come lei ai piedi della Croce per la pace in Europa".

Perché l'invocazione a santa Edvige? Una regina al servizio della riconciliazione

L'autorevolezza di chi occupa le posizione più "prestigiose" si misura nella capacità di saper farsi compagni degli ultimi, degli emarginati e dei bisognosi. Così santa Edvige, duchessa di di Slesia, non sfruttò la propria posizione per alimentare i privilegi ma preferì offrire una testimonianza coerente al Vangelo, favorendone la diffusione, senza temere di vivere l'autentica carità in mezzo al suo popolo.

Nata in Baviera nata nel 1174, Edvige aveva sposato il futuro duca di Slesia, Enrico I detto il Barbuto, con il quale ebbe sei figli. Il suo stile umile ed austero ben presto le valse l'ammirazione della gente.

La sua condizione nobile non le vietò di vivere a fondo la propria fede e di dedicarsi ai bisognosi. Saggia mediatrice, visse questo stile anche nella vita di corte e nella politica estera: quando il marito fu fatto prigioniero di guerra ne ottenne la liberazione.



Usò i propri beni per costruire alcuni ospizi per i poveri e nel 1202 a Trzebnica, in Polonia, su alcuni terreni di proprietà della famiglia, fondò un monastero nel quale si ritirò dopo essere rimasta vedova nel 1238.

Edvige morì nel 1243 e subito venerata come santa, sia dai fedeli germanici che da quelli slavi.





Fondatrice dell'Università Iagellonica a Cracovia, offre a questo ateneo il suo scettro d'oro per prediligere quello di legno

L’8 giugno 1997 sulla spianata di Błonie, a Cracovia, Giovanni Paolo II aveva presieduto davanti ad una folla oceanica la Messa per la canonizzazione della regina Edvige. L’omelia è stata scandita, in vari passaggi, da una esclamazione: "Gaude, mater Polonia!". Il Pontefice allora aveva sottolineato che il prestigio di santa Edvige non veniva “dalle insegne regali, ma dalla forza dello spirito, dalla profondità della mente e dalla sensibilità del cuore”.

Considerata una sovrana e una madre per il suo popolo "adottivo", ma anche una testimone della fede cristiana che guida e plasma la storia: santa Edvige è un esempio virtuoso per i governanti di ogni tempo, chiamati a servire la propria terra e non a sentirsene padroni.

Probabilmente per queste ragioni, per la sua lungimiranza e la sua capacità di mediazione oggi il Papa ha voluto ricordare proprio santa Edvige nell'udienza generale, e ha colto l'occasione per rivolgere nuovamente un appello ai governanti per la pace in Europa.