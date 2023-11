Il pranzo del Papa con i poveri in Aula Paolo VI in una delle passate Giornate dei poveri - Vatican Media

COMMENTA E CONDIVIDI













In un tempo segnato dalla crescita della povertà in numerose zone del mondo, per il carovita e le conseguenze delle guerre in corso, la settima Giornata mondiale della povertà che si celebra oggi prende come riferimento e come titolo un versetto del libro di Tobia: «Non distogliere lo sguardo dal povero» (Tb 4,7). La Giornata è vissuta con particolare partecipazione anche dalla Comunità di Sant’Egidio, che ha nell’attenzione ai poveri uno dei suoi tratti fondativi.

Stamattina una rappresentanza di Sant’Egidio parteciperà alla celebrazione eucaristica che sarà presieduta nella Basilica di San Pietro, alle 10, da papa Francesco (trasmessa in diretta su Tv2000 e su Radio inBlu2000), e poi prenderà parte al pranzo nell’aula Paolo VI insieme sempre al Pontefice e a un gruppo di 1.200 senza fissa dimora, persone con disabilità e rifugiati a cui la Comunità è vicina e che ha aiutato a trovare casa. Il pranzo è organizzato dal Dicastero per il Servizio della Carità e viene offerto quest’anno da Hilton Hotels. A Roma Sant’Egidio organizza anche altri appuntamenti di solidarietà in alcuni quartieri e nella mensa di via Dandolo, dove un gruppo di “nuovi europei”, ormai integrati, realizzerà un pranzo con i poveri. Ma iniziative solidali si svolgeranno in tutti i Paesi in cui è presente Sant’Egidio: in Europa come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, rifugiati, detenuti.

La mobilitazione nelle diocesi da Nord a Sud

Sono numerosissime oggi le iniziative di preghiera, di riflessione e di solidarietà nelle diocesi italiane per la VII Giornata mondiale dei poveri dedicata al tema «Non distogliere lo sguardo dal povero» (Tb 4,7). Ecco alcuni esempi. A Verona la Caritas organizza un pranzo solidale presso la casa di accoglienza “Il Samaritano” con i senza dimora e il questore Roberto Massucci in veste di cuoco, quindi nel pomeriggio nel paese di San Massimo viene inaugurato il nuovo centro “Madonna di Guadalupe” per richiedenti asilo. A Ravenna nel teatro dell’Opera l’incontro “Storie di vita: riflessioni”, con le voci di alcuni beneficiari dei servizi della Caritas diocesana, come il servizio “Docce, Guardaroba e Ristoro”, la Casa della Carità “San Giuseppe”, la mensa dei poveri e l’emporio “Don Angelo Lolli”. A Lucca, tra le numerose proposte di sensibilizzazione, la quarta edizione di “Olio bòno”, raccolta delle olive per produrre olio per famiglie indigenti. La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro con la Caritas promuove una raccolta fondi per aiutare le famiglie e le attività in Toscana colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso. Domattina a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), presso il Centro della Caritas, incontro sul tema “Persone senza dimora e in emergenza abitativa”. Ieri a Bari presso l’Auditorium della Casa del Clero è stato presentato il Report su povertà ed esclusione sociale nel territorio dell’arcidiocesi pugliese, elaborato dall’Osservatorio delle Povertà e delle risorse della Caritas diocesana. In diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca oggi viene raccolto materiale per l’igiene personale dei detenuti: saponi, spazzolini, dentifrici, shampoo, bagnoschiuma che saranno inviati alla casa circondariale di Lecce.