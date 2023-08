Giovani pellegrini a Fatima durante la Giornata mondiale della gioventù

COMMENTA E CONDIVIDI













In tutto il periodo nel quale i giovani pellegrni per la Gmg di Lisbona provenienti da tutto il mondo sono stati in Portogallo il santuario di Fatima ha registrato un milione e centomila presenze da 68 Paesi. Dal 24 luglio – con l’accoglienza nelle diocesi portoghesi in preparazione alla Giornata mondiale – al 10 agosto, quando gli ultimi giovani arrivati per la Gmg hanno lasciato il Paese, il santuario ha dunque registrato un numero senza precedenti di visite in un così breve lasso di tempo (meno di tre settimane) con un picco nel giorno in cui il Papa si è recato a Fatima, il 5 agosto. Seconda giornata per numero di presenze il 31 luglio, ultimo giorno prima dell’inizio degli eventi a Lisbona con Fatima come ultima tappa di avvicinamento. «Sono numeri che superano le nostre migliori aspettative. – è il commento del rettore del santuario, padre Carlos Cabecinhas –. Fin dall’inizio abbiamo sottolineato che si trattava di una scommessa sul futuro, di uno sforzo per far conoscere Fatima ai giovani, certi che non avrebbero smesso di tornare. È stato anche un momento fondamentale per noi per far conoscere Fatima, certi che i giovani saranno ora i grandi annunciatori e divulgatori del messaggio di Fatima nei loro Paesi».