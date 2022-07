La Porziuncola a Santa Maria degli Angeli ad Assisi - Archivio Avvenire

«Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso». Così diceva il 2 agosto 1216 san Francesco a quanti erano convenuti alla Porziuncola per il Perdono di Assisi. A distanza di otto secoli da quel giorno la tradizione dell’indulgenza che dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli si estende a tutte le chiese parrocchiali e francescane si ripete. Sono migliaia i pellegrini che arriveranno per la solennità di lunedì 1 e martedì 2 agosto, pronti a varcare la porta della Porziuncola in occasione della grande festa della misericordia.



I frati minori si sono preparati per le Confessioni (dalle 7 alle 19) anche all’aperto, in appositi gazebo allestiti nel giardino del convento stesso, mentre sono tante le iniziative liturgiche per vivere in pienezza questa occasione di riconciliazione. Un momento che, grazie all’innovazione tecnologica, passa anche attraverso il web con la pubblicazione online, sul sito www.perdonodiassisi.org, delle preghiere di migliaia di fedeli che chiedono sostegno per i familiari ammalati, lavoro per i figli, attenzione agli amici lontani, ma anche invocano la pace nel mondo. L’aggiornamento è continuo: nel giro di pochi minuti il contatore sale e nel pomeriggio di ieri il numero di preghiere e richieste era arrivato a 3.841.



La solennità del Perdono di Assisi prenderà il via ufficialmente lunedì 1 agosto. Alle 11 il ministro generale dell’Ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli, presiederà la Messa solenne che terminerà con la processione di “Apertura del Perdono”: così detta perché da questo momento – cioè dalle 12 del 1° agosto fino alla mezzanotte del 2 – l’indulgenza plenaria concessa quotidianamente alla Porziuncola si estenderà a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo, e anche a tutte le chiese francescane. Nel pomeriggio, alle 18.30, ci saranno i Primi Vespri. Seguirà l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale Veglia di preghiera serale alle 20.45 sarà guidata da padre Luciano De Giusti, ministro provinciale dei frati minori di Abruzzo-Lazio.



Martedì 2 agosto sarà possibile partecipare alle numerose celebrazioni eucaristiche delle 7, 8.30,10, 11.30, 16.30, 18. Quella solenne delle 11.30 sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. A partire dalle 14.30 i giovani e le famiglie della 40ª Marcia francescana dal tema “Infinitamente buono”, provenienti da tutte le regioni d’Italia e da alcune nazioni estere, dopo una settimana di cammino varcheranno la porta della Porziuncola. Il ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna, padre Francesco Piloni, presiederà alle 19 i Vespri solenni del Perdono.



Durante i due giorni del Perdono di Assisi sono previsti anche eventi nella piazza della Basilica che faranno da cornice alle celebrazioni liturgiche. In particolare lunedì 1 agosto alle 21.30 ci sarà l’esibizione della banda della Polizia di Stato e il 3 agosto alle 21 il concerto “A te grido Signore infinitamente buono” organizzato dalla pastorale giovanile diocesana e dall’associazione di volontariato “Laudato si’” con il patrocinio del Comune di Assisi. Non sarà solo uno spettacolo ma un momento di preghiera e di testimonianze in musica. In occasione della solennità dell’indulgenza della Porziuncola, inoltre, la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino organizza il “Perdono degli assisani”, antica tradizione che prevede per domani in mattinata il pellegrinaggio a piedi dal centro della città umbra fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli dove alle 7 verrà celebrata l’Eucaristia.