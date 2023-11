Il viaggio dell'abete di Macra che sarò l'albero di Natale di piazza San Pietro è iniziato: portato a valle da un elicottero è stato messo su un camion speciale ed è partito per il Vaticano - Ansa

Dopo un lungo viaggio dal Piemonte sarà l'albero di Natale ufficiale del 2023 di piazza San Pietro: l'accensione, alla presenza del Papa, è prevista per il 9 dicembre alle 17. Il viaggio del grande abete di Macra è cominciato questa mattina, dalle montagne cuneesi della valle Maira fino al Vaticano.

L'albero che ieri era stato portato a valle in elicottero è ora stato caricato su un tir per trasporti eccezionali, messo a disposizione, gratuitamente, dalla ditta Viberti. Alla partenza c'era anche il presidente della Regione Alberto Cirio, che precisa: «In Piemonte gli alberi sono importanti, non li tagliamo per caso. Questo abete doveva essere abbattuto perché i vigili del fuoco avevano riscontrato il rischio di cedimento, dopo 56 anni di vita. Il taglio era già preventivato e autorizzato dalla Regione».

Nessun "sacrificio" inutile, insomma. Inoltre, il suo legno non andrà sprecato dopo le festività: «Quando il Natale sarà finito l'albero non andrà al macero, ma verrà inviato a una ditta che lo trasformerà in giocattoli per bambini, da distribuire tramite la Caritas».