COMMENTA E CONDIVIDI













Ottocento anni della Regola di san Francesco d’Assisi. E ottocento anni di presenza clariana e francescana a Milano. Per ricordare e celebrare queste ricorrenze le famiglie francescane organizzano un percorso lungo un anno che unisce arte, storia, cultura, testimonianza e spiritualità.

Il 29 novembre 1223 infatti, Papa Onorio III approvò la Regola di vita di Francesco d’Assisi e dei suoi frati; nello stesso anno, antichi documenti attestano la presenza a Milano di Suore Clarisse, seguaci di Chiara d’Assisi. Otto secoli dopo, il Museo dei Cappuccini ospita due mostre. La prima è stata inaugurata ieri: “Si è fatto nostra via: la strada di Chiara e Francesco”, che vede l’esposizione della lunetta di Lorenzo Berrettini del monastero delle Clarisse di Cortona. La tela, restaurata per l’occasione, ha lasciato per la prima volta la sua sede; attorno a questa sono esposti dipinti della collezione permanente dei Beni Culturali Cappuccini della Lombardia legati sempre alle figure di Chiara e Francesco.

«Ci emoziona farci presenti tra voi anche soltanto con alcune parole. La venuta al Museo dei Cappuccini di Milano della “Sacra Conversazione” di Lorenzo Berrettini, custodita nella nostra chiesa, è stata e continua ad essere l’esperienza del dono di legami, legami che hanno il sapore buono dell’amicizia»: è questo il messaggio giunto a Milano da parte delle Suore Clarisse di Cortona. L’opera rappresenta la Vergine Maria che porta in braccio il piccolo Gesù; ai due lati sono raffigurati san Francesco e santa Chiara inginocchiati, impegnati in un dialogo lui con il Bambino e lei con la Madonna.

«Gli eventi che il museo organizza, compresa questa esposizione straordinaria, sono fatti per raggiungere non solo gli appassionati d’arte ma anche gli interessati al francescanesimo. L’idea del museo è infatti restituire la natura dei frati, raccontare cioè la loro storia a partire da un’opera d’arte, che è anche la storia della comunità che in quell’epoca fruiva dell’opera» ha dichiarato Rosa Giorgi, direttrice del museo e curatrice della mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 14 gennaio prossimo. Al suo posto, dal 18 marzo al 17 giugno 2023, sarà allestita la mostra intitolata “Si è fatto nostra via: la Regola e la vita”, che renderà visibili al pubblico le antiche pergamene che attestano la prima presenza delle Clarisse a Milano.

Nel corso dell’anno saranno organizzati incontri di preghiera e testimonianza di fede sui diversi aspetti della vocazione francescana. Il primo nel giorno dell’anniversario dell’approvazione della Regola: martedì 29 novembre si terrà “Fratelli e Sorelle sulla via del Vangelo”, organizzato dai Frati Minori del convento Sant’Angelo. Si passerà poi al 2023: il giorno 8 febbraio i Frati Minori Cappuccini del convento del Sacro Cuore animeranno “Seguendo Cristo in povertà e carità”; poi il 20 aprile ci sarà “Chiamati all’annuncio del Vangelo” con i Frati Minori Conventuali del convento Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio. Gli ultimi due appuntamenti saranno il 6 giugno e il 14 settembre. Nel primo caso le Sorelle Povere di Santa Chiara ospiteranno nel loro monastero “Nella preghiera luogo di incontro e dialogo”, invece il secondo incontro sarà organizzato dal Terzo Ordine Regolare di san Francesco presso il convento Santi Patroni d’Italia e si intitolerà “Al cuore della vocazione francescana”.

A chiusura di un anno di celebrazioni e ricordi si terrà una messa conclusiva dell’Anno centenario presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini: l’appuntamento è per il 4 ottobre 2023 (giorno di san Francesco) nella Basilica di Sant’Ambrogio.

Menzione a parte per “Tracce di Storia francescana a Milano”, un convegno di studi che si terrà al Centro Francescano Rosetum il giorno 6 maggio, dalle 9.30 in poi.