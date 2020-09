Una messa con il distanziamento dei fedeli - ANSA

La XXV Domenica del Tempo ordinario per il rito romano e la IV Domenica dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore per quello ambrosiano arrivano pochi giorni dopo la Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo con la quale il prefetto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti cardinale Robert Sarah ha ricordato che “per quanto i mezzi di comunicazione svolgano un apprezzato servizio verso gli ammalati e coloro che sono impossibilitati a recarsi in chiesa” tuttavia “nessuna trasmissione è equiparabile alla partecipazione personale o può sostituirla”. Dunque “non appena le circostanze lo consentono, è necessario e urgente tornare alla normalità della vita cristiana, che ha l’edificio chiesa come casa e la celebrazione della liturgia, particolarmente dell’Eucaristia, come ‘il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa’”, una citazione del Vaticano II. La nostra abituale guida domenicale alle Messe in diretta tv e social celebrate da vescovi, o in diretta nazionale, o presso santuari, è dunque rivolta a quanti ancora non possono o non si sentono di partecipare di persona alla Messa domenicale ma non vogliono per questo rinunciarvi. Buona domenica!

Sabato 19 settembre



Dalle 20 sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile la trasmissione in differita della Messa prefestiva nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria a Torino. Presiede il parroco don Franco Pairona, Giuseppino del Murialdo. Benedizione dall’urna di san Leonardo Murialdo.

Dal Santuario di Loreto alle 21 Rosario in diretta su Telepace Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”.

Domenica 20 settembre



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky, diretta nazionale) la Messa dalla Basilica Materdomini di Nocera Superiore (Salerno).



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario della Madonna del Colle di Lenola (Latina).



Ore 9

Diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero a Livorno sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.



Ore 9.30

Torino: in diretta su Rete 7 (canale 12 del Digitale terrestre o su www.rete7.cloud) la Messa dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani, dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco. Presiede il rettore don Guido Errico. Messa feriale in diretta tutti i giorni alle 9.



Messa dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì. Altre tre Messe in diretta: alle 11, alle 16 e alle 18. Streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario della Madonna del Colle di Lenola (Latina).

Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in diretta su Telepace, Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto” la Messa celebrata dal rettore della Basilica padre Franco Carollo. Tutti i giorni Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa in diretta su Telepace Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”.

Ore 10.30

A Bra dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta dal rettore monsignor Giuseppe Trucco



Ore 11

Su Raiuno la Messa in diretta dall’Università Cattolica di Roma per l’annuale Giornata dell’ateneo.



In diretta la Messa celebrata nel Duomo di Milano su ChiesaTv (canale 195 in Lombardia), sul portale www.chiesadimilano.it e su Radio Mater.



Dal Santuario della Spogliazione di Assisi la Messa in diretta sulla pagina Facebook Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria).



Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 18

In diocesi di Trento la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa dalla Basilica Materdomini di Nocera Superiore (Salerno).