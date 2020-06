COMMENTA E CONDIVIDI











Anche per questa domenica per venire incontro ai fedeli che desiderano partecipare alla Messa domenicale ma non possono, o ancora non se la sentono, sono numerose le diocesi che offrono le dirette tv e social di liturgie eucaristiche.

Questa settimana aggiungiamo anche alcune parrocchie, invitando le comunità che proseguono con le Messe diffuse in diretta a darcene notizia per rendere più completa la guida di domenica 21 giugno (a f.ognibene@avvenire.it).

Ecco dunque la consueta guida per orari, con l’avvertenza che il segnale delle emittenti in digitale terrestre ha una copertura territoriale mentre lo streaming può essere seguito ovunque sui supporti digitali.





Sabato 20 giugno

Ore 18 . La Messa prefestiva celebrata nel santuario di Nostra Signora della Salute a Torino dal rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo, viene trasmessa in diretta streaming sul sito www.chiesasalute.it. Nel santuario sono venerate le spoglie mortali di san Leonardo Murialdo.

Ore 19 . Su Tv2000 la Messa dal santuario di Santa Maria di Galloro in Ariccia, seguita alle 20 dal Rosario dal santuario di Pompei.

Domenica 21 giugno

Ore 7

Dal santuario di Santa Maria di Galloro in Ariccia la Messa in diretta nazionale su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) celebrata da monsignor Giovanni Masella.

Ore 8.30

Tv2000 trasmette in diretta la Messa celebrata da padre Luis Ferroggiaro nel santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia.

Ore 9

Diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero, in diocesi di Livorno, sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero./span>

Ore 9.30

Appuntamento domenicale con la Messa celebrata nel Duomo di Milano dai canonici della Cattedrale. Diretta su ChiesaTv (canale 195), sul portale www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube Chiesadimilano e su Radio Mater.

Ore 10

Diretta nazionale per la Messa su Canale 5 celebrata nel santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia da monsignor Giovanni Masella.

Dal santuario pontificio della Santa Casa di Loreto la Messa celebrata dal rettore padre Franco Carollo in diretta su Telepace e Fano Tv e in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto.

Dalla diocesi di Locri-Gerace la Messa celebrata dal vescovo monsignor Francesco Oliva nella parrocchia di San Leonardo ad Ardore in diretta su Telemia (canale 85) e in streaming su www.telemia.it e sui profili Facebook Diocesi di Locri-Gerace e del giornale diocesano Pandocheion-Casa che accoglie.

L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi celebra come ogni domenica la Messa in Duomo con diretta su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e sul sito del settimanale diocesano www.vitatrentina.it.

Da Lecco consueto appuntamento con la Messa celebrata nella basilica di San Nicolò dal prevosto don Davide Milani. Diretta su TeleUnica (canale 12 e 193 nelle province di Lecco e Sondrio; canale 193 nelle province di Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e nel Comasco).

In diocesi di Lodi la Messa nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Codogno celebrata dal parroco e vicario foraneo monsignor Iginio Passerini in diretta streaming sul canale Youtube Parrocchia San Biagio in Codogno e sulla radio parrocchiale di Codogno, protagonista nei mesi della quarantena di una straordinaria esperienza di impegno al servizio dell’intera comunità.

Dalla diocesi di Como la Messa della Comunità pastorale di Brunate e Civiglio celebrata nella chiesa di Sant’Andrea in Brunate dal parroco don Marco Nogara. Diretta su Espansione Tv (canale 19 più lo streaming sui canali web e social dell’emittente comasca) e sul canale Youtube Il Settimanale della diocesi di Como.

Ore 10.15

In diocesi di Bolzano la Messa (bilingue) dalla parrocchia del Sacro Cuore di San Candido sul canale Youtube Stiftskirche Innichen.

Ore 10.30

Messa dal santuario di Nostra Signora di Loreto di Graglia (Biella) in occasione dei 400 anni dell’effige. Presiede l’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin con il vescovo di Biella Roberto Farinella. Diretta tv su Rete Biella (canali 91 e 190) e in streaming su www.retebiella.tv.

L’arcivescovo di Gorizia Carlo Redaelli celebra l’Eucaristia nella chiesa di Santa Maria Annunziata in Romans d’Isonzo. Diretta sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gorizia e sul canale Youtube Chiesadigorizia.

La Messa del Sacro Cuore di Gesù celebrata dall’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi in diretta su Telequattro (canale 10 in Friuli Venezia Giulia e 610 in Veneto) e Radio Nuova Trieste.

Da Bolzano la Messa nella parrocchia Santa Madre Teresa di Calcutta celebrata dal parroco don Luigi Carfagnini in diretta sulla pagina Facebook dello stesso sacerdote.

Dalla chiesa di San Giorgio a Macerata, celebrante don Gianluca Merlini, la Messa diffusa da Tv Centro Marche (canale 10) ed EmmeTv (canale 89 Marche), oltre che sul canale Youtube e sulla pagina Facebook Diocesi di Macerata.

Dalla diocesi di Acireale don Egidio Vecchio, nuovo assistente del Centro Sportivo Italiano, presiede la Messa nella chiesa Maria SS. del Rosario di Fiumefreddo. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi.

Ore 11

Su Raiuno consueto appuntamento domenicale con la Messa, La diretta è dalla chiesa romana di San Francesco a Ripa, celebra il cardinale vicario Angelo De Donatis, con la regia di don Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis.

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebra la Messa nella parrocchia di San Ferdinando sull’isola di Ustica. Diretta sulla pagina Facebook della parrocchia.

Diretta dal Duomo di Cremona per la Messa sulla tv locale Cremona 1 e in streaming sui profili social della Diocesi.

Nella Cattedrale di Cassano all’Ionio la Messa dell’arcivescovo Francesco Savino per ricordare il sesto anniversario della visita in diocesi di papa Francesco. Diretta streaming sul profilo Facebook dell’Arcidiocesi e in tv su TeleLibera Cassano (canale 92).

Dalla Cattedrale di Grosseto la Messa del vescovo Rodolfo Cetoloni in diretta su Tv9 Maremma (canale 16), streaming su www.tv9italia.it.

Dalla diocesi marchigiana di San Benedetto del Tronto la Messa celebrata da don Alfredo Rosati nella parrocchia Santissima Annunziata con diretta su Vera Tv (canale 79) e in streaming sul sito del giornale diocesano www.ancoraonline.it.

Ore 11.30

Diretta streaming della Messa celebrata nella parrocchia di Gesù Nazareno a Torino sul sito www.gesunazareno.it.

Dalla Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia, in diocesi di Andria, la Messa celebrata da don Nicola Caputo è in diretta sui siti www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.

Ore 12

Angelus di papa Francesco su Tv2000 e Raiuno

Ore 17

Due nuovi sacerdoti per l’Ordinariato militare. La Messa durante la quale l'ordinario militare per l'Italia Santo Marcianò imporrà loro le mani viene celebrata nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma e trasmessa in streaming sul canale Youtube dell'Ordinariato e sulla pagina Facebook della Scuola Allievi Cappellani militari.

Ore 18.30

Dalla diocesi di Noto diretta della Messa celebrata nella parrocchia di San Giovanni Battista ad Avola da don Fortunato Di Noto, parroco, vicario foraneo e presidente dell’Associazione Meter, sulla pagina Facebook della parrocchia.

Ore 19

Monsignor Giovanni Masella celebra la Messa nel santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia in diretta su Tv2000.

Messa dalla parrocchia dell'Immacolata a Macerata presieduta da don Andrea Leonesi e trasmessa su EmmeTv (canale 89 Marche) e sul canale Youtube Unità Pastorale Immacolata Santa Croce Macerata.

Ore 19.30

Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Andria don Felice Bacco celebra la Messa nella Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia. Diretta streaming sui siti www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.