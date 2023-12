La facciata del santuario mariano di Loreto - Wikipedia

COMMENTA E CONDIVIDI













Si celebra domenica 10 dicembre la memoria della Madonna di Loreto. La festa ricorda la “nascita” del Santuario mariano. Un appuntamento caro a tanti credenti. Il Santuario lauretano è sorto infatti nel luogo in cui, secondo la tradizione, la dimora della Vergine Maria sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli angeli nella notte tra il 9 e 10 dicembre 1294 dalla Palestina alle Marche. Il Santuario risale al IV secolo, è meta di continui pellegrinaggi ed è considerato la “Lourdes” italiana. La miracolosa traslazione “volante” spinse papa Benedetto XV a nominare la Beata Vergine di Loreto «patrona di tutti gli aeronautici».



Questa domenica viene reso omaggio alla Madonna “nera” di Loreto, la “Madonna Lauretana”, protettrice degli aviatori. Alle 11.30 ci sarà la Messa solenne presieduta dal cardinale Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi. Le celebrazioni per rievocare il volo della Casa di Nazareth si sono aperte nei giorni scorsi. «Come per lo scorso anno – si legge in una nota – il Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto invita tutti i fedeli ad accendere una candela la sera del 9 dicembre e porla sulla finestra recitando un’Ave Maria o le Litanie Lauretane, unendosi così alla tradizionale accensione dei falò nelle campagne che fin dal ‘600 ricordano il percorso della Casa di Maria sul colle loretano e collegare così la propria casa alla Santa Casa». Un legame che il Santuario invita a mostrare inviando una foto della propria candela alla finestra alla mail press.santuarioloreto@gmail.com indicando la propria provenienza. Le foto saranno inserite sul sito ufficiale del Santuario in una pagina apposita e sui canali social. Lunedì 11 dicembre, per il centenario dell’Aeronautica militare, l'arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, presiederà alle 11.30 una celebrazione eucaristica.

La locandina di invito alla preghiera per la Madonna di Loreto per dicembre 2023 - Santuario di Loreto

Le parole di papa Francesco per la Madonna di Loreto



Sabato nella sala Clementina in Vaticano papa Francesco ha ricevuto una rappresentanza dell’Aeronautica Militare, accompagnata dal capo di Stato Maggiore e dai cappellani. Il Papa si è soffermato sul ruolo del servizio dell’Aeronautica, a cento anni dalla sua fondazione, la cui storia «può essere letta secondo diverse prospettive», a cominciare da quella del progresso scientifico che, con la sua evoluzione, ha segnato «il mondo del volo», non estraneo a problemi e insidie. E ha sottolineato: «In questo tempo, in cui l’umanità è tormentata da terribili conflitti, la custodia di tale ricchezza umana rappresenta la migliore garanzia del fatto che il vostro impegno è sempre indirizzato a difesa della vita, della giustizia e della pace. Per tutto questo affido voi, le vostre famiglie e il vostro servizio alla Patrona celeste, la Madonna di Loreto».

La festa mariana vissuta dalle diocesi delle Marche

Com'è ormai tradizione, in preparazione alla festa mariana, le diocesi delle Marche hanno vissuto il proprio pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto, accolti dall’arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio Fabio Dal Cin. Avevano iniziato il 29 novembre le diocesi di Fabriano-Matelica, di Camerino-San Severino Marche e Fano, quindi è stata la volta di Pesaro-Urbino (30 novembre), poi Ascoli e San Benedetto del Tronto (1 dicembre). Lunedì 4 dicembre è stato il giorno delle diocesi di Fermo e di Macerata, accompagnate rispettivamente dall'arcivescovo Rocco Pennacchio e dal vescovo Nazzareno Marconi. Tante le comunità parrocchiali della diocesi fermana che hanno partecipato a questo momento di fede.

Un gruppo di pellegrini delle diocesi delle Marche nel Santuario di Loreto - Ercoli

Svariati anche i sacerdoti che hanno concelebrato insieme a Pennacchio, che ha presieduto l’Eucaristia, mentre il vescovo Marconi ha tenuto l’omelia. È stato un pomeriggio semplice, ma intenso, con confessioni, recita del Rosario in Basilica, Messa e passaggio finale nella Santa Casa. Il 5 dicembre è seguito il pellegrinaggio delle diocesi di Ancona, Jesi e Senigallia. Infine il 6 ha chiuso la prelatura di Loreto. Sabato 9 dicembre, vigilia della festa della Madonna di Loreto, si sono svolti come storica tradizione marchigiana plurisecolare i “focaracci” organizzati da giovani e non in moltissimi Comuni.