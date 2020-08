Una famiglia partecipa alla Messa festiva nella sua parrocchia - Foto Siciliani

COMMENTA E CONDIVIDI











Per il rito romano questa penultima domenica di agosto corrisponde alla XXI del Tempo ordinario e per quello ambrosiano è la Domenica che precede il Martirio di san Giovanni il Precursore. Ecco le Messe che si possono seguire in diretta tv (nazionale o locale) o in streaming sui social network, una proposta per chi non può o non si sente ancora di partecipare di persona alla liturgia eucaristica della comunità.