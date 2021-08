COMMENTA E CONDIVIDI













Ore 7



Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino (Roma).

Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu/. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18 e 19.30, sempre in streaming.







Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18.



Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official la Messa in diretta dalla Basilica antica. Altre Messe alle 9, 10.30, 12, 16.30, 21 Sul sito del santuario il programma dei concerti fino al 29 agosto per il quinto Centenario dell'Incoronazione.



Ore 8



Santuario della Guardia, Genova: Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia . Altre Messe in diretta: alle 10, 11, 12 e 17.







Sacro Monte di Varese: Messa in diretta streaming al link https://www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI





Ore 8.30







Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino (Roma).





Torino: dal Santuario della Consolata, patrona della diocesi, tutte le Messe festive in diretta accedendo dal sito http://www.laconsolata.org/ al canale YouTube del Santuario. Altre Messe alle 10, 11.30, 18 e 19.30





Ore 9.30



Duomo di Milano: Messa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 diffusione territoriale) e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it

Santuario Natività di Maria - Regina Montis Regalis di Vicoforte, Diocesi di Mondovì, Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre Messe alle 11, 16 e 18.







Ore 10





Canale 5: in diretta la Santa Messa.





Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto: Messa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul portale www.santuarioloreto.va

Arsenale della Pace di Torino: Messa in diretta streaming https://www.sermig.org/multimedia/live-streaming/messa-e-liturgia.html

Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano: Messa in diretta streaming su http://bit.do/santuarioindiretta. Messa anhe alle 16 sempre in diretta streaming.

Santuario Madonna delle Lacrime a Siracusa: Messa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale).

Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma): Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul canale YouTube https://bit.ly/3uD8wIP





Ore 10.30



Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento: Messa in diretta streaming sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRuwql-dV6QmnflbRdWZ6aQ/videos



Parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino: sul sito www.srita.it la Messa in diretta streaming.





Chiesa parrocchiale di Sant'Agata in Bulgarograsso (Diocesi di Milano): la Messa in rito ambrosiano in diretta sulla pagina Facebook https://bit.ly/3bMxNbH e sul canale YouTube https://bit.ly/3fDCdTf







Ore 11



Su Raiuno in diretta la Santa Messa domenicale dalla Basilica Santuario della Cattedrale di Acerenza (Potenza).





In diretta dal Meeting di Rimini la Messa celebrata dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Streaming sul canale YoutTube del Meeting.







Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, telecamera in diretta sulla tomba del beato Carlo Acutis.



Basilica di Sant’Antonio a Padova: la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). Su https://www.santantonio.org/it/webcam-arca-del-santo webcam in diretta streaming sull'Arca del Santo. Altra Messa in streaming alle 18.







Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: in streaming la Messa sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/parrocchiasantamariadicaravaggiomilano





Cattedrale di Cremona: la Messa in diretta tv su Cremona 1 e in streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it. Diretta radio su Rcn InBlu.

Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia): Messa celebrata dai padri Carmelitani scalzi in diretta streaming su www.madonnadellaneveadro.it/ e su www.youtube.com/c/MadonnadellaNeveSantuario.

Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, diocesi di Genova (Fraternità monastica di San Colombano): Messa in diretta streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.

Roma, parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale: Messa in diretta streaming su https://bit.ly/3bj7SZo e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Altre Messe alle 7, 8, 9, 10 e 19.





Ore 11.30



Assisi, Santa Maria degli Angeli: Messa in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 8.30, 10, 16 e 18.





Ore 12



Su Tv2000 e Raiuno l'Angelus del Papa. Diretta streaming sul canale YouTube di Vatican News https://www.youtube.com/channel/UCkwbN2a1L1H6P9rcA7FhAqg







Ore 16.30



Cascia: Messa in diretta streaming sul canale YouTube del Monastero Santa Rita da Cascia (https://www.youtube.com/watch?v=yGYiVJCvEVo).





Ore 17



Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio: in diretta il Rosario e, a seguire, la Messa delle 17.30. Streaming sulla pagina Facebook

Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti: la Messa sul portale del Santuario (www.madredellegenti.org) e su YouTube https://bit.ly/3sBaEiC





Ore 18



Basilica di Sant’Antonio a Padova: diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming





Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino (Roma





Messe prefestive (ogni sabato)

Ore 17

Messa dal Santuario della Guardia a Genova in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia.





Ore 17.30



Messa dal Duomo di Milano su Chiesa Tv (canale 195) e su www.chiesadimilano.it.





Ore 18

Torino: sul canale Youtube della parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi la Messa prefestiva. Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UCafINJu_q0sgw3Ww4yvWFwg







Ore 18.30



Parma: Messa in diretta streaming su https://giovannipaolotv.it/

Parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale: Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale e su https://bit.ly/3bj7SZo





Ore 20

Messa dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute a Torino. Diretta streaming sul sito www.chiesasalute.it e sul canale YouTube della parrocchia. Al termine benedizione presso l'urna di san Leonardo Murialdo.

Ore 21



Da Loreto Rosario in diretta su Telepace, e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su https://www.youtube.com/channel/UCLYsfylOrcENv_WVrzzuGRg