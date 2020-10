La Messa domenicale in una parrocchia nel rispetto delle regole previste - Foto Siciliani

Nella XXVIII Domenica del tempo ordinario (rito romano), VII dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore (rito ambrosiano), si entra nel vivo dell’anno pastorale, nella generale osservanza delle misure di sicurezza che mostrano la loro efficacia pur sottoponendo i fedeli a qualche piccolo sacrificio, col quale comunque si è presa consolidata familiarità. La frequenza alla Messa della comunità è resa possibile ogni settimana dalla disponibilità di un vero e proprio esercito di volontari che accolgono, organizzano, misurano la temperatura all’ingresso, custodiscono la serenità della celebrazione e sanificano la chiesa tra una liturgia e l’altra. Dunque si può partecipare all’Eucaristia nella propria parrocchia in condizioni di massima sicurezza, anche ora che le notizie sembrano gettare un’ombra di preoccupazione per i dati generali. Se esiste un ambiente sicuro, è certamente la parrocchia. C’è chi comunque ancora deve o preferisce assistere alla Messa a distanza, tramite tv o web streaming: è perché chi è in queste condizioni non perda la Messa della domenica che curiamo la nostra ormai abituale guida alle liturgie “live” in cattedrali e santuari, o sui canali tv nazionali. Buona domenica a tutti, dunque, ricordandoci di pregare anche per questa nostra bella comunità di lettori di Avvenire.



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky, diretta nazionale) la Messa dal Santuario della Madonna di Montenero a Livorno



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario della Madonna di Pompei.



Ore 9.30

La Messa celebrata nel Duomo di Milano in diretta su ChiesaTv (canale 195 in Lombardia), sul portale www.chiesadimilano.it e su Radio Mater. Dal lunedì al venerdì Messa in Duomo alle 8 trasmessa sempre in diretta streaming su ChiesaTv.



Da Torino in diretta su Rete 7 (canale 12 del digitale terrestre o streaming su www.rete7.cloud) la Messa dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani, dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco. Presiede il rettore don Guido Errico. Messa feriale in diretta dalla Basilica tutti i giorni alle 9.



Messa dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì. Altre tre Messe in diretta: alle 11, alle 16 e alle 18. Streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario della Madonna di Pompei.



La Messa dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in diretta su Telepace, Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”. Tutti i giorni Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa in diretta su Telepace Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”.



Ore 10.30

A Bra, in diocesi ti Torino, dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta dal rettore mons. Giuseppe Trucco.



Ore 11

La tradizionale Messa in diretta su Raiuno va in onda dalla Chiesa di Santa Maria in Platea a Campli (Teramo).



Dal Santuario della Spogliazione di Assisi la Messa in diretta sulla pagina Facebook Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it).



Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 18

Da Santa Maria degli Angeli, la diretta della Messa celebrata nella Porziuncola. Streaming su Mariavision.it.

In diocesi di Trento la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario mariano di Pompei.