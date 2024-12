Il vescovo eletto di Iglesias Mario Farci e l'arcivescovo Giuseppe Baturi - .

Giornata di festa quella vissuta oggi - sabato 30 novembre - dalla Chiesa di Cagliari. Alle 12, in concomitanza con la Sala Stampa vaticana, l’arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, ha annunciato la nomina di monsignor Mario Farci a vescovo di Iglesias. E in serata Baturi ha ordinato tre nuovi sacerdoti diocesani

Monsignor Farci, classe 1967, nasce a Quartu Sant’Elena, ordinato presbitero il 7 dicembre 1991 nella storica parrocchia della sua città, è preside della Pontificia Facoltà teologica della Sardegna dal 2022, primo sacerdote diocesano e primo sardo ad avere l’incarico. È stato direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo e di quello per il Diaconato permanente e dei ministeri istituiti. Dal 2002 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione teologica italiana e dal 2014 è tra i fondatori dell’Associazione italiana docenti di ecumenismo. «La nomina – ha detto Farci – è giunta per me improvvisa. Ora mi metto a disposizione di quello che il Signore vorrà, di ciò che il Signore mi indicherà. Vado con il sentimento di colui che si mette a servizio di una Chiesa… in quella diocesi che nel medioevo era chiamata Iglesias, cioè villa di chiesa, e vorrei contribuire a far sì che questa Chiesa sia davvero una bella villa, non certo lussuosa, ma una casa dalle relazioni calde, familiari, una bella famiglia». Un pensiero lo indirizza agli operai della Portovesme srl. «Il vescovo – ha evidenziato – è colui che condivide con il suo popolo il cammino. Cercherò di essere partecipe alle gioie e ai dolori di tutti i fedeli».

«Questo momento – ha sottolineato l’arcivescovo Baturi - ci esorta alla lode a Cristo, nostro Pastore, perché nel succedersi dei pastori della Chiesa dobbiamo riconoscere sempre la presenza di Cristo, come colui che regge la Chiesa, che la guida, che la sostiene». Soddisfazione anche ad Iglesias, dove il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico, ha evidenziato come la nomina di monsignor Farci sia motivo «di gioia e di gratitudine, anche per la sua caratura culturale e teologica, in un momento in cui tutti sentiamo il bisogno di riprendere in mano la nostra formazione, clero e laici».

Ma c’è stata gioia anche per la Messa nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria, nel corso della quale Baturi, presente lo stesso Farci, ha ordinato resbiteri tre giovani: Andrea Pelgreffi, 40 anni, Matteo Mocci di 34 anni e Claudio Pireddu di 27 anni. I tre celebreranno la prima Messa nelle loro parrocchie di origine: don Claudio nella parrocchia Sant’Isidoro di Sinnai, domani alle 11, don Andrea sempre nello stesso giorno ma alle 18.30 nella parrocchia di Sant’Eusebio a Cagliari, mentre la prima Messa di don Matteo sarà nella parrocchia Nostra Signora delle Grazie di Decimoputzu domenica 8 dicembre alle 17.